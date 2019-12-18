Denktaş: "Nerelerde yabancılara mal satılamaz bu konuda harita çıkarılmalı"

DP Milletvekili Serdar Denktaş Meclis’e ilk girdiği dönemde İçişleri, Köy İşleri ve Çevre Bakanlığı yaptığını söyleyerek, o döneme ait bir anılarını paylaştı.

Yabancıların mal alımı için tabi tutulduğu güvenlik soruşturmasını eleştiren Denktaş, “Bu yaklaşım, vakit alan ve mal satın alan kişiyi iten bir yaklaşım. Bu konuşulmalı. Nerelerde yabancılara mal satılamaz bu konuda harita çıkarılmalı. Harita Dairesi bu konuda harekete geçmeli” dedi.

Mal alanların bürokratik işlemlerinin uzun olduğunu da söyleyen Denktaş, yapılması gerekenleri sıraladı ve Emlakçılık Yasası’nın hazırlanması gerektiğini söyledi. Denktaş, “Bu 2004’ten beri talep ettiğimiz bir yasa ama ranta dokunduğu için her türlü muhalefetle karşılaşıyor” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı’nın yetki devretmemesinin önemli bir sorun olduğunu söyleyen Serdar Denktaş, “Eli açık davranmazsınız işler yürümez” dedi.

Denktaş, 30 yıldır burada yaşayan insanlara ‘siz kaçaksınız’ dendiğini, erkek olan bu kişilerin Türkiye’de asker kaçağı durumuna düştüğünü da dile getirdi.

Serdar Denktaş, “Bu konu yasa ve tüzüklerle ele alınmalı. Kaçak olanların affı, kaydı, ülkede rahatça yaşaması sağlanmalı. Ancak bundan sonrasını sıkı şekilde kontrol etmek zorundayız” şeklinde konuştu.

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