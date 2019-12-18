  • BIST 110.575
  • Altın 281,154
  • Dolar 5,9166
  • Euro 6,5790
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Denktaş: "Nerelerde yabancılara mal satılamaz bu konuda harita çıkarılmalı"

» »
DP Milletvekili Serdar Denktaş Meclis’teki konuşmasında, yabancıların mal alımı için tabi tutulduğu güvenlik soruşturmasını eleştirdi.
Denktaş: "Nerelerde yabancılara mal satılamaz bu konuda harita çıkarılmalı"

DP Milletvekili Serdar Denktaş Meclis’e ilk girdiği dönemde İçişleri, Köy İşleri ve Çevre Bakanlığı yaptığını söyleyerek, o döneme ait bir anılarını paylaştı.

Yabancıların mal alımı için tabi tutulduğu güvenlik soruşturmasını eleştiren Denktaş, “Bu yaklaşım, vakit alan ve mal satın alan kişiyi iten bir yaklaşım. Bu konuşulmalı. Nerelerde yabancılara mal satılamaz bu konuda harita çıkarılmalı. Harita Dairesi bu konuda harekete geçmeli” dedi.

Mal alanların bürokratik işlemlerinin uzun olduğunu da söyleyen Denktaş, yapılması gerekenleri sıraladı ve Emlakçılık Yasası’nın hazırlanması gerektiğini söyledi. Denktaş, “Bu 2004’ten beri talep ettiğimiz bir yasa ama ranta dokunduğu için her türlü muhalefetle karşılaşıyor” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı’nın yetki devretmemesinin önemli bir sorun olduğunu söyleyen Serdar Denktaş, “Eli açık davranmazsınız işler yürümez” dedi.

Denktaş, 30 yıldır burada yaşayan insanlara ‘siz kaçaksınız’ dendiğini, erkek olan bu kişilerin Türkiye’de asker kaçağı durumuna düştüğünü da dile getirdi.

Serdar Denktaş, “Bu konu yasa ve tüzüklerle ele alınmalı. Kaçak olanların affı, kaydı, ülkede rahatça yaşaması sağlanmalı. Ancak bundan sonrasını sıkı şekilde kontrol etmek zorundayız” şeklinde konuştu.

 YORUMLAR

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Nüfusun muğlak kaldığı her gün plan ve programlamanın ıskalama ihtimali çok yüksek”18 Aralık 2019 Çarşamba 20:22
  • Biray Eminoğlu hayatını kaybetti18 Aralık 2019 Çarşamba 20:20
  • Arıklı: “İçişleri Bakanlığı hükümeti çok zor duruma sokuyor”18 Aralık 2019 Çarşamba 19:55
  • Ataoğlu: İçişleri Bakanlığı toplum bütünlüğünü sağlayamıyor18 Aralık 2019 Çarşamba 19:55
  • Gündüz “ Özelleştirmelerden korkulmamalı”18 Aralık 2019 Çarşamba 19:54
  • Kızılyürek, Maronit konusunu AB gündemine taşıdı18 Aralık 2019 Çarşamba 19:35
  • AİHM Maraş ve Kırklar'ı 27 Ocak'a erteledi18 Aralık 2019 Çarşamba 19:30
  • LAÜ’de başlayan“II. Lefke Kent Sempozyumu”nun ilk günü yoğun katılım ile gerçekleşti18 Aralık 2019 Çarşamba 19:25
  • Bilet paralarını sirkat eden biletçi tutuklandı18 Aralık 2019 Çarşamba 19:16
  • Erek Çağatay’dan İHA yorumu: “Sahada Rum tarafıyla dengeyi sağlamak çatışma ortamından uzaklaştırır”18 Aralık 2019 Çarşamba 18:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti