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DENKTAŞ: “Türkiye, Güney Kıbrıs ve Dünya ile yeni bir ilişki Seviyesini oluşturmak istiyorum”

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DENKTAŞ: “Türkiye, Güney Kıbrıs ve Dünya ile yeni bir ilişkiSeviyesini oluşturmak istiyorum”
DENKTAŞ: “Türkiye, Güney Kıbrıs ve Dünya ile yeni bir ilişki Seviyesini oluşturmak istiyorum”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, ülkedeki dağınıklığın bir an
önce toparlanabilmesi adına amacının iç barışı sağladıktan sonra Türkiye, Güney
Kıbrıs ve dünya ile yeni bir ilişki seviyesi oluşturmak olduğunu belirtti.
 

Denktaş, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret
ederek Başkan Tahir Gökçebel ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Ziyarette bir konuşma yapan Denktaş, seçim kampanyası başlangıcı öncesi sivil
toplum örgütleri ile istişarede bulunmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiğini
anımsatarak adaylık fikrinin nasıl başladığı hakkında bilgi verdi.
 

Ülkede büyük bir dağınıklık yaşandığını ve bu dağınıklığın bir an önce
toparlanabilmesi adına aday olduğuna işaret eden Denktaş, Devletin en
tepesinden başlayarak kurumlar arasında devam eden çekişmelerin kararı
almasında en büyük etken olduğunu söyledi.
 

Denktaş, uzlaşma kültürünün yeniden tesis edilerek olabildiğince geniş
toplumsal mutabakatın sağlanması gerekliliği üzerinde durarak amacının iç
barışı sağladıktan sonra Türkiye, Güney Kıbrıs ve dünya ile yeni bir ilişki seviyesi
oluşturmak olduğunu belirtti.
 

Bu anlamda bir önderlik yapabileceğine inandığına vurgu yapan Denktaş,
hükümetlerde görev yaptığı sürelerde sendikalarda konuşarak, zaman zaman da
tartışarak her zaman bir uzlaşı yolunu bulduklarını söyledi.
 

Denktaş: “Bu uzlaşı kültürünü şimdi bir başka görevde ‘toplum tahdında ele
alabilir miyiz?’ düşüncesiyle uğraş vereceğim.” dedi.
 

GÖKÇEBEL
 

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel de konuşmasında ülke sorunlarının aşılması
yönünde yıllardır çalıştığını ve bu kapsamda ülke siyasetinin de iyi bir noktaya
gelmesi için uğraş verdiğini belirtti.
 

Gökçebel, toplumda siyasete ciddi bir güvensizlik olduğunu ifade ederek bu
güvensizliği ortadan kaldıracak liderlere ihtiyaç olduğunu söyledi.
Toplumsal menfaatler adına her zaman taraf olduklarına değinen Gökçebel, ülke
insanının iradesini kullanabilen siyasete gereksenim duyduklarını kaydetti.
 

Denktaş’ın Bakanlık yaptığı dönemlerde Kıbrıs Türk toplumun hassasiyetlerine
önem verdiğini gördüklerine değinen Gökçebel, Cumhurbaşkanlığı makamına
gelmesi durumunda bu hassasiyetleri kendisine her zaman hatırlatacaklarını
belirtti ve kendisine başarılar diledi.

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