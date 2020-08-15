DENKTAŞ: “Türkiye, Güney Kıbrıs ve Dünya ile yeni bir ilişki Seviyesini oluşturmak istiyorum”

DENKTAŞ: “Türkiye, Güney Kıbrıs ve Dünya ile yeni bir ilişkiSeviyesini oluşturmak istiyorum”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, ülkedeki dağınıklığın bir an

önce toparlanabilmesi adına amacının iç barışı sağladıktan sonra Türkiye, Güney

Kıbrıs ve dünya ile yeni bir ilişki seviyesi oluşturmak olduğunu belirtti.



Denktaş, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret

ederek Başkan Tahir Gökçebel ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyarette bir konuşma yapan Denktaş, seçim kampanyası başlangıcı öncesi sivil

toplum örgütleri ile istişarede bulunmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiğini

anımsatarak adaylık fikrinin nasıl başladığı hakkında bilgi verdi.



Ülkede büyük bir dağınıklık yaşandığını ve bu dağınıklığın bir an önce

toparlanabilmesi adına aday olduğuna işaret eden Denktaş, Devletin en

tepesinden başlayarak kurumlar arasında devam eden çekişmelerin kararı

almasında en büyük etken olduğunu söyledi.



Denktaş, uzlaşma kültürünün yeniden tesis edilerek olabildiğince geniş

toplumsal mutabakatın sağlanması gerekliliği üzerinde durarak amacının iç

barışı sağladıktan sonra Türkiye, Güney Kıbrıs ve dünya ile yeni bir ilişki seviyesi

oluşturmak olduğunu belirtti.



Bu anlamda bir önderlik yapabileceğine inandığına vurgu yapan Denktaş,

hükümetlerde görev yaptığı sürelerde sendikalarda konuşarak, zaman zaman da

tartışarak her zaman bir uzlaşı yolunu bulduklarını söyledi.



Denktaş: “Bu uzlaşı kültürünü şimdi bir başka görevde ‘toplum tahdında ele

alabilir miyiz?’ düşüncesiyle uğraş vereceğim.” dedi.



GÖKÇEBEL



KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel de konuşmasında ülke sorunlarının aşılması

yönünde yıllardır çalıştığını ve bu kapsamda ülke siyasetinin de iyi bir noktaya

gelmesi için uğraş verdiğini belirtti.



Gökçebel, toplumda siyasete ciddi bir güvensizlik olduğunu ifade ederek bu

güvensizliği ortadan kaldıracak liderlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Toplumsal menfaatler adına her zaman taraf olduklarına değinen Gökçebel, ülke

insanının iradesini kullanabilen siyasete gereksenim duyduklarını kaydetti.



Denktaş’ın Bakanlık yaptığı dönemlerde Kıbrıs Türk toplumun hassasiyetlerine

önem verdiğini gördüklerine değinen Gökçebel, Cumhurbaşkanlığı makamına

gelmesi durumunda bu hassasiyetleri kendisine her zaman hatırlatacaklarını

belirtti ve kendisine başarılar diledi.