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Denktaş:“Benim tuzum kuru”

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Meclis’in en deneyimli isimlerinden biri olan Demokrat Parti başkanı Serdar Denktaş, erken seçim söyleminin yanlış olduğunu ve bunun ülkeye bir fayda sağlamayacağını ifade etti.
Denktaş:“Benim tuzum kuru”

Meclis’in en deneyimli isimlerinden biri olan Demokrat Parti başkanı Serdar Denktaş, erken seçim söyleminin yanlış olduğunu ve bunun ülkeye bir fayda sağlamayacağını ifade etti.

“Benim tuzum kuru” diyen Denktaş, seçime gidilirse emekli ikramiyesini alıp dövize çevireceğini söyledi.

DP Milletvekili Serdar Denktaş bir televizyon programına konuk oldu, güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi. “Erken seçim çıkışı yanlış” Hükümetin yaşadığı Meclis Başkanlığı özelindeki krizi değerlendiren Denktaş, Başbakan Ersan Saner’in “erken seçim” çıkışının yanlış olduğunu söyledi “Erken seçimin zamanı değil, Ersan Bey çok aceleci davrandı bu mesajı verirken. Tabi bunu kendi partisinin içerisine yönelik olarak yaptı. Ama zamanlaması da dili de yanlış. Ben erken seçime gerek olduğuna ve bunun b şeyi çözeceğine de inanmıyorum.

Bütçe hala daha geçmedi, seçim yasası var önümüzde değişmesi gereken, memleketteki ekonomik sıkıntılar, aşının koordinasyonu vs.. Ya yolunu bulacaklar ya da Tufan Erhürman’ın önerdiği gibi tüm partilerin içinde olacağı bir geçiş hükümetiyle bu işler yapılacak ve sonrasında erken seçime gidilecek.” Nisan ayında bir erken seçimin ülkenin yararına olmayacağı uyarısında bulunan Denktaş, “Bu ülkeye yapılacak en büyük hata olur” dedi. “İkramiyemi alıp dövize çevireceğim” Denktaş sözlerinin devamında ilginç bir cümle kurdu: “Bu anlamda benim tuzum kuru, seçime girmeyeceğim, aday olmayacağım. Ne kadar erken seçim olursa o kad erken ikramiyemi alırım, dövize çeviririm döviz daha fazla yükselmeden (gülümseyerek söylüyor)”+

“Yorgunluk mu var, küskünlük mü?” sorusuna ikisi de var diyen Denktaş, “31 yıldır siyasetteyim… Her türlü iftira atıldı bir tanesini çıkarıp mahkemeye taşınamadı… Ve seçimde 4 bin 500 oy alıyorsam… Bugüne kadar h kopmadığım Türkiye Cumhuriyeti ve bugünkü idaresi bir şekilde beni istemiyorsa, benimsemiyorsa… Umursamıyorum…”

“8 vekil birlikte davrandık” Denktaş, Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanılanları anlattı ve gelinen aşamayı UBP’nin temizlemesi gerektiğini belirtti: “Birinci Meclis Başkanlığı seçiminde UBP’ye destek olan DP, YDP ve üç bağımsız toplam 8 vekil olarak biz konuştuk ve boş ya da geçersiz oy kullandık çünkü sabah UBP içerisinde bir sorun olduğunu görmüştük. Suçlanacak taraf destekçi vekliller olacaktı. UBP’liler “Biz verdik, onlar vermedi” diyecekti. O nedenle biz 8 vek anlaştık. Ortaya çıktı ki kaçak UBP içindedir. Ama tahmin edemediğim UBP’den birilerinin oy yakma yerine ret vermesi oldu. İkinci seferde herhalde bu durumu yatıştırmışlardır diye düşündük ve 8 destekçi vekil kabul oyu kullandık ama gördük ki UBP’deki sayı 11’e düştü. Bu tepki belli ki Başbakana’ydı.. keşke böyle yapmasalardı. Bunu bir şekilde düzeltmeleri lazım..”

MHA

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