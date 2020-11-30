Derbide Kazanan Taraf Beşiktaş Oldu!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yendi.

İlk yarı

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe - Beşiktaş

2. dakikada Fenerbahçe çok net bir gol şansını değerlendiremedi. Sağdan Ozan'ın ara pasıyla çizgiye inen Pelkas'ın yerden içeri çevirdiği topun gelişine Perotti'nin şutunda meşin yuvarlak savunmada Rosier'e çarptı. Atağın devamında topu yeniden önünde bulan Perotti'nin sol ayağıyla altıpasın sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında topu kontrol eden Larin, soldan bindiren Aboubakar'ı gördü. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinde Lemos'tan sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.

20. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağdan topu kontrol eden Ghezzal'ın altıpasın önüne ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

34. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hücum yönünün sağından Sosa'nın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Tisserand'ın kafa vuruşunu Cisse ayağıyla tamamladı ve topu filelere gönderdi: 1-2.

39. dakikada Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda savunmaya çarpan top direk dibinden kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

İkinci yarı

53. dakikada Fenerbahçe ceza alanı içinde oluşan karambolde topla sağ kanatta buluşan De Souza, meşin yuvarlağı arka direkteki Necip Uysal'a bıraktı. Bu oyuncunun Gökhan Gönül'ün üzerinden kafa vuruşunda top fileleri gitti: 1-3

68. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ortasında altıpasta topla buluşan Ademi'nin indirmek istediği top Atiba'ya çarparak üst direkten döndü. Topu önünde bulan Ozan Tufan, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 2-3

81. dakikada Caner Erkin'in yerden pasında ceza alanı önünde topla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

83. dakikada Caner'in soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mert Hakan'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak bir kez daha üstten auta çıktı.

87. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Gustavo'dan iyi sıyrılan N'Koudu, sağ kanattan bir süre ilerledikten sonra arka direkte müsait durumdaki N'Sakala'yı gördü. Bu oyuncu sert bir vuruşla topu fileleri attı: 2-4

90+5. dakikada Thiam'ın şutunda Welinton'un müdahalesinde sarı-lacivertli oyuncu yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Video Yardımcı Hakem kararıyla penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada Ozan Tufan penaltı atışında meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 3-4

Beşiktaş, karşılaşmayı 4-3 kazandı.

Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi yendi

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup etti.

Vincent Aboubakar'ın golleriyle 2-0 öne geçen ama rakibinin golüne engel olamayarak soyunma odasına 2-1 üstün giden Beşiktaş, 50. dakikada Cyle Larin'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. 53. dakikada Necip Uysal ile farkı 2'ye çıkaran siyah-beyazlı ekip, son bölümlerde gördüğü baskıya rağmen Fabrice N'Sakala ile bir gol daha bularak sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Üst üste ikinci galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, son iki haftada önemli galibiyetlere imza attı.

Geçen hafta son şampiyon Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, derbi maçta da Fenerbahçe'ye üstünlük kurdu.

Bu sezonki 9. maçta 5. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, puanını 16'ya yükseltti.

Aboubakar, Fenerbahçe derbisinde yine attı

Beşiktaş'ın ilk 2 golünü atan Vincent Aboubakar, üçüncü Fenerbahçe derbisinde üçüncü golünü attı.

Siyah-beyazlı takımda 2016-2017'da kiralık forma giyen Aboubakar, söz konusu sezonda Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atmıştı.

Kamerunlu futbolcu, bu sezonki ilk derbi maçta fileleri 2 kez havalandırmayı bildi.

Aboubakar, bu sezon ligdeki 4. golünü de kaydetti.

Necip Uysal 4 sezon sonra gol sevinci yaşadı

Eksik kaldığı dakikalarda Beşiktaş'ın 3. golünü atan Necip Uysal, 4 sezon sonra gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı formayla son olarak 2015-2016 sezonundaki Antalyaspor maçında fileleri havalandıran Necip, 53. dakikada takımının üçüncü golüne imza attı.

Necip ayrıca Beşiktaş kariyerindeki ilk derbi golünü de kaydetti.

Maç içinde sakatlık yaşayan Necip Uysal, yerini Welinton'a bıraktı.

Sergen Yalçın'dan sert tepki

Karşılaşmanın ilk yarısında dördüncü hakem Turgut Doman'a itirazlarından dolayı sarı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk yarının bitmesinin ardından sahaya girerek hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na yöneldi.

Daha sonra saha kenarına gelerek dördüncü hakem Doman'ın yanına giden Yalçın, "Benim atağımı niye kesiyorsun" diyerek sert tepki gösterdi. Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin sakinleştirerek soyunma odasına götürdü.

Yalçın, 77. dakikada sarı kartı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın oyuncusu Rıdvan Yılmaz'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart beklentisiyle bir kez daha tepki gösterdi.

Beşiktaş kenar yönetiminin itirazları sonrası hakem Tugay Kaan Numanoğlu, yardımcı antrenör Murat Şahin'e sarı kart gösterdi.

4. golden sonra büyük sevinç

Karşılaşmanın 87. dakikasında 4-2 öne geçen Beşiktaş'ta oyuncular ve kenar yönetimi büyük sevinç yaşadı.

Siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular yedek kulübesinde birbirlerine sevinerek bu coşkuya ortak oldu.

Maçın ardından siyah-beyazlılar, Beşiktaşlı taraftarların resimlerinin bulunduğu bölüme giderek galibiyet kutlaması yaptı.

N'Sakala girdi golünü attı

Maçın 86. dakikasında Rachid Ghezzal'ın yerine oyuna dahil olan N'Sakala, takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

N'Sakala, 87. dakikada takımının dördüncü golünü atarak son bölümleri daha rahat geçirmesini sağladı.

Bu sezonki üçüncü kırmızı kart

Siyah-beyazlı oyuncular, bu sezon üçüncü kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta De Souza kırmızı kart görürken, Gaziantep FK mücadelesinde ise kaleci Ersin Destanoğlu aynı durumu yaşadı.

Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe ile oynadığı derbi mücadelesinde ise Larin, kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe Kadıköy'de kayıp

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'de üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmaya iyi başlayan ve Diego Perotti ile net bir pozisyonu değerlendiremeyen Fenerbahçe, 4. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüne engel olamadı. Golden sonra topun kontrolünü rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, 20. dakikada Aboubakar'ın golüyle 2-0 yenik duruma düştü.

İlk yarının son çeyreğinde toparlanan Fenerbahçe, 34. dakikada Cisse'nin golüyle farkı 1'e indirdi ve soyunma odasına 2-1 mağlup girdi.

İkinci yarının hemen başında Larin'in kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan rakibi karşısında 53. dakikada Necip Uysal'ın golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, 69. dakikada Ozan Tufan ile farkı 1'e indirdi. 88. dakikada N'Sakala'nın golüyle skor 4-2 olurken, Fenerbahçe 90+7. dakikada Ozan Tufan'ın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirmesine karşın beraberliği yakalayamadı ve sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Ligde ilk mağlubiyetini 8. haftada iç sahada İttifak Holding Konyaspor karşısında yaşayan Fenerbahçe, böylece Kadıköy'de üst üste 2. mağlubiyetine engel olamadı.

Perotti tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncusu Diego Perotti, Beşiktaş derbisini tamamlayamadı.

Karşılaşmanın 35. dakikasında sağ arka adalesindeki acı nedeniyle kendini yere bırakan Perotti, 36. dakikada oyundan çıktı.

Diego Perotti'nin yerine Caner Erkin oyuna dahil oldu.

Sosa ve Cisse beklenen performansı sergileyemedi

Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Papiss Cisse, ilk yarıda beklenen performansa imza atamadı.

Müsabakanın ilk yarısında fazla sayıda pas hatası yapan Jose Sosa, ikinci yarıda yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakırken, gol atmasına rağmen performansı beklentinin altında kalan Cisse'nin yerine Ademi oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ın 3. golüne yoğun itiraz

Fenerbahçeli oyuncular Beşiktaş'ın attığı 3. gole yoğun itirazda bulundu.

Müsabakanın 54. dakikasında arka direkte Gökhan Gönül'ün üzerinde kafa topuna yükselen Necip Uysal, meşin yuvarlağı ağlara gönderdikten sonra sarı-lacivertli oyuncular uzun süre gole itiraz etti.

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, yoğun itiraza rağmen kararını değiştirmedi ve santrayı gösterdi.

Gustavo cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Luiz Gustavo, cezalı duruma düştü.

Beşiktaş derbisi öncesinde ligde 3 sarı kartı bulunan ve mücadeleye ceza sınırında başlayan Gustavo, 63. dakikada sarı kart gördü.

33 yaşındaki oyuncu, haftaya Yukatel Denizlispor deplasmanında forma giyemeyecek.

İlk kez 4 gol gördü

Fenerbahçe, bu sezon kalesinde ilk defa 4 gol birden gördü.

Geçen sezon savunmada yaşadığı sorunları yeni dönemde tersine döndüren ve bu konuda iyi bir başlangıca imza atan sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında bunu koruyamadı.

Geride kalan haftalarda 2 maçta kalesini gole kapatan Fenerbahçe, diğer maçlarda 1 ya da 2 gol yemişti.

Ozan gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Beşiktaş karşısında da gol buldu.

Sezon başından itibaren iyi bir performans sergileyen Ozan, 69. ve 90+7. dakikada attığı gollerle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Ozan, ligde daha önce Antalyaspor ve Gençlerbirliği filelerini havalandırmıştı.

Thiam ilk kez forvette

Fenerbahçe'nin sene başında Kasımpaşa'dan transferi Mame Thiam, ilk kez Beşiktaş karşısında forvette oynadı.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da birçok maçına santrforda çıkan ve 11 gole imza atan Thiam, Fenerbahçe formasıyla ise sadece kanatlarda oynamıştı.

Beşiktaş karşısında 77. dakikada Dimitris Pelkas'ın yerine oyuna giren Thiam, kalan süreyi forvet pozisyonunda geçirdi ve skora katkı sağlayamadı.

Ozan ile Rosier arasında gerginlik

Mücadelenin 89. dakikasında Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Beşiktaşlı Henri Rosier arasında gerginlik yaşandı.

İkili arasındaki bir mücadele sırasında sinirlenen 2 oyuncu birbirine fiziksel müdahalede bulundu.

Futbolcuları yedek kulübesinden sahaya giren takım arkadaşları ayırırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan'ı sakinleştirmesi dikkati çekti.

Penaltı VAR'la geldi

Fenerbahçe, 90+7. dakikada penaltı kazandı.

Fenerbahçeli Mame Thiam ile Beşiktaşlı Welinton arasında 90+4. dakikada yaşanan bir pozisyonun ardından hakem VAR'a gitti.

Kenarda pozisyonu izleyen Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

Beşiktaş, Kadıköy'deki galibiyet hasretini yine 10 kişi sonlandırdı

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 mağlup eden Beşiktaş, rakibini 15 yılı aşkın bir süre sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Ligin 10. haftasındaki mücadele öncesi rakibini Kadıköy'de son olarak 17 Nisan 2005'te 4-3 yenen Beşiktaş, bu sezon deplasmanda kazanarak bu hasretini sonlandırdı.

Yine 10 kişi kaldığı maçta tarihi skorla kazandı

Rakibini Kadıköy'de son olarak 2004-2005 sezonunda yenebilen Beşiktaş, yine tarihi bir galibiyete imza attı.

Ligde 17 Nisan 2005'te Kadıköy'de oynanan maçta kalecisi Oscar Cordoba'nın 80. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlı ekipte, oyuncu değişiklik haklarını da kullandığı için son 10 dakikada futbolcu Daniel Gabriel Pancu kalede görev aldı.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalmasına rağmen teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 4-3'lük bir galibiyete imza attı.

Beşiktaş, 15 yıl 7 ay sonra aynı şekilde rakibine Kadıköy'de üstünlük kurdu. Ligin 10. haftasında oynanan maçın 50. dakikasında Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde sahadan 4-3 galip ayrılmasını bildi.

Fenerbahçe'yi 18 maç sonra yendi

Beşiktaş, ayrıca 18 maç sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi.

Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşayan sarı-lacivertli takım, sonraki 18 karşılaşmada biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip, ayrıca söz konusu maçların 7'sini beraberlikle tamamlamıştı.