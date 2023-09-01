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Devler Ligi'nde Galatasaray'a zorlu rakipler

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. A grubunda Galatasaray'ın rakipleri Bayern Münih, Manchester United, Copenhagen.
Devler Ligi'nde Galatasaray'a zorlu rakipler

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.

Eski futbolcular Eric Abidal ve Joe Cole'un yaptığı kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray, Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının bulunduğu A Grubu'nda yer aldı.

19 Eylül'de başlayacak grup maçları, 13 Aralık'ta sona erecek. Dörderli 8 grupta yapılacak 6'şar karşılaşmanın ardından ilk 2 sırayı alan takımlar, son 16 turuna yükselecek. Üçüncüler ise yollarına UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam edecek.

Ekipler, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024 finali, 1 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar ligi'ndeki rakipleri belli oldu

İşte Şampiyonlar Ligi grupları:

A Grubu: Bayern Münih (Almanya), Manchester United (İngiltere), Kopenhag (Danimarka), Galatasaray

B Grubu: Sevilla (İspanya), Arsenal (İngiltere), PSV Eindhoven (Hollanda), Lens (Fransa)

C Grubu: Napoli (İtalya), Real Madrid (İspanya), Braga (Portekiz), Union Berlin (Almanya)

D Grubu: Benfica (Portekiz), Inter (İtalya), Salzburg (Avusturya), Real Sociedad (İspanya)

E Grubu: Feyenoord (Hollanda), Atletico Madrid (İspanya), Lazio (İtalya), Celtic (İskoçya)

F Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Borussia Dortmund (Almanya), Milan (İtalya), Newcastle United (İngiltere)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Leipzig (Almanya), Kızılyıldız (Sırbistan), Young Boys (İsviçre)

H Grubu: Barcelona (İspanya), Porto (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Royal Antwerp (Belçika)

İlk hafta maçları 19-20 Eylül'de

"Devler Ligi"nde grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayıp 12-13 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

İşte Şampiyonlar Ligi grupları:

A Grubu: Bayern Münih, Manchester United, Copenhagen, Galatasaray.

B Grubu: Sevilla, Arsenal, PSV

C Grubu: Napoli, Real Madrid, Braga, 

D Grubu: Benfica, Inter, Salzburg, Real Sociedad.

E Grubu: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, 

F Grubu: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle.

G Grubu: Manchester City, Leipzig, Kızılyıldız,

H Grubu: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, 

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