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Devlet dairelerinde ‘tek tip mesai’ uygulamasına geçiliyor

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Kuzey Kıbrıs’taki devlet dairelerinde Eylül ayından itibaren ‘tek tip mesai’ uygulamasına geçiliyor.
Devlet dairelerinde ‘tek tip mesai’ uygulamasına geçiliyor

Kuzey Kıbrıs’taki devlet dairelerinde Eylül ayından itibaren ‘tek tip mesai’ uygulamasına geçiliyor.

Perşembe günü hariç haftanın 4 gününde mesai 08.00’de başlayıp, 15.30’da sona erecek. Yemek arası olmayacak. Perşembe günleri ise çalışma saati 08.00-12.30 ve 13.00-17.30 olarak belirlendi.

Perşembe haricindeki günlerde çalışanların öğle arası vermeden daire kantininde yemek veya bulunduğu binanın dinlenme alanında yemek yemesi mümkün olabilecek.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklaması şöyle:

Kamuda yeni çalışma saatlerini değişiyoruz. Artık tek tip mesai olacak, saat 15.30’a kadar. Bu da zor oldu. Sendikalara anlatamadık. Saat 16 yapalım, yarım saat da yemek arası olsun. Kabul ettiremedik. 15.30’ a kadar ve yemek arası da yok.

Bazı okullarda tam güne geçiyoruz. Bir sonraki sene de tüm okullar, tam güne geçecek. Cuma günü bunu geçireceğiz. Bu sebeple, kamuda mesai saatleri önemli. Bunları yapacağız. Kaynak ve katkı elbette isteyeceğiz. Ve anavatan Türkiye yine bize destek sağlayacak.

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