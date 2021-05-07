Devlet Hastanesi'nde 2 pozitif vaka

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KIBRIS
07.05.2021 17:21
Devlet Hastanesi Poliklinik Binası Bilgi İşlem Merkezi’nde 2 çalışanın PCR testi pozitif çıktı.
Devlet Hastanesi Poliklinik Binası Bilgi İşlem Merkezi’nde 2 çalışanın PCR testi pozitif çıktı.
2 çalışanın temaslıları araştırılıyor.
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