  • BIST 95.416
  • Altın 204,813
  • Dolar 5,2031
  • Euro 5,8967
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 6 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda önemli keşif

»
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riskini artıran genetik varyasyonlar belirlendi.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda önemli keşif

Bilim adamlarıdikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riskini artıran genetik varyasyonları tespit etti.

Sience Daily'nin haberine göre, Danimarka iPSYCH Projesi, Harvard Broad ve Massachusetts Teknoloji enstitüleri, SUNY Upstate Tıp Fakültesi ve Psikiyatrik Genom Bilimi Konsorsiyumu tarafından yapılan araştırmada, DEHB riskini artıran genetik varyasyonlar belirlendi.

Araştırma çerçevesinde DEHB'e sahip 20 binin üzerinde kişinin genomlarında genetik varyasyonlar sağlıklı 35 bin kişininkiyle karşılaştırıldı. Belirli genetik varyasyona sahip kişilerin hastalığa yakalanma riskinin yükseldiği 12 bölgeyi tespit eden bilim adamları, keşfin, DEHB'in gelişiminin altında yatan biyolojinin anlaşılmasına fayda sağlayacağını belirtti.

Çalışmada ayrıca DEHB teşhisi ihtimalini artıran aynı genetik varyasyonların, toplumun genelinde dikkatsizlik ve dürtülere hakim olamamayı etkilediği ortaya çıkarıldı.

Araştırmanın ayrıntıları "Nature Genetics" dergisinde yayımlandı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Superman: World's Finest sızdırıldı!30 Kasım 2018 Cuma 15:34
  • Samsung'un Katlanabilir Telefonu Hayal Kırıklığı Yaratan Bir Patent Ortaya Çıktı30 Kasım 2018 Cuma 15:30
  • Akıllı telefon fiyatları neden sürekli artıyor?30 Kasım 2018 Cuma 15:27
  • NASA Ay seferlerini özel şirketlere devrediyor30 Kasım 2018 Cuma 14:45
  • NASA'dan dünya'ya çarpma riski bulunan asteroid için hamle30 Kasım 2018 Cuma 12:41
  • Kredi çekerek 'astronot yiyeceği' kinoa üretti, elinde kaldı30 Kasım 2018 Cuma 12:30
  • Rus teknolojisi CERN araştırmalarında kullanılacak30 Kasım 2018 Cuma 10:25
  • Microsoft, Apple'dan tacını geri aldı29 Kasım 2018 Perşembe 14:50
  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda önemli keşif29 Kasım 2018 Perşembe 14:45
  • Twitter, 6 yıl sonra o hesabı kapattı29 Kasım 2018 Perşembe 13:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti