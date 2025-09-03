  • BIST 10690.85
Dikmen-Boğazköy yolunda alkollü sürücü bariyerlere çarptı

Dikmen-Boğazköy ana yolunda 127 miligram alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçen İsmail Tuncer, bariyerlere çarptı; kazada yaralanan olmadı.
Dikmen-Boğazköy yolunda alkollü sürücü bariyerlere çarptı

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre 3 Eylül 2025 tarihinde, saat 02.30 sıralarında Dikmen-Boğazköy ana yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, 127 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan İsmail Tuncer (E-43), yönetimindeki JN 785 plakalı salon araçla Boğazköy istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan olmadı. Araç sürücüsü İsmail Tuncer, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

