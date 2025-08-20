Dikmen'de yangına anında müdahale...

Dikmen'de Sivil alan içerisinde 11.30 sularında yangın meydana geldi.

Yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Orman Dairesi tarafından beraberce müdahale edilmiş, yangın 12.00 sularında kontrol altına alınmış soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Yangına; KTBK Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nca 1 Helikopter, 1 İHA, 12 su tankeri, 4 yangına müdahale aracı, 1 itfaiye aracı, 1 komuta kontrol aracı, 2 dozer, 1 dron ile itfaiye ve müdahale eden birimlerden 8 itfaiye, 9 yangına müdahale aracı, 3 genel maksat aracı ile 8 su tankeri olmak üzere toplam 51 muhtelif cinste araç ve 136 personel ile müdahale edilmiştir.