Dipkarpaz köyü muhtarları, Dursun Oğuz’a çağrı yaptı

Dipkarpaz köyü muhtarları, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’a çağrı yaparak, bölge halkının, sahil kesimindeki arazileri tarımsal üretim amacıyla kullanmak istediğini belirtti.
Dipkarpaz köyü muhtarları adına; Sancar Paşa Mahallesi Muhtarı Cevdet Dağ, Ersin Paşa Mahallesi Muhtarı Mustafa Çobanoğlu ve Polat Paşa Mahallesi Muhtarı Süleyman Çebi imzasıyla  Bakan Oğuz'a hitaben kaleme alınan açıklamada,  sahil şeridindeki arazilerin bölge dışından kişiler tarafından turizm amaçlı kiralanarak, konteyner yerleştirildiği ve etrafının çevrelendiği ifade edildi. Bu durumun, köylülerin üretim yapmasını engellediği ve gençleri tarımsal faaliyetlerden uzaklaştırdığı savunulan açıklamada, bölge halkının geçimini büyük ölçüde tarım ve hayvancılıkla sağladığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’a çağrı yapılan açıklamada, “Bizler, Dipkarpaz köyü muhtarları olarak bu arazilerin; tarımsal üretim amacıyla, Dipkarpazlı çiftçilerimize ve özellikle gençlerimize kiralanmasını talep ediyoruz” denildi.

 

