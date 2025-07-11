Direksiyon hakimiyetini kaybetti: 24 metrelik uçuruma yuvarlandı!

Esentepe-Tirmen yolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, 10 Temmuz 2025 tarihinde saat 19.00 sıralarında, Osman Akar (E-34) yönetimindeki PU 729 plakalı salon araç, Esentepe istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç, yaklaşık 24 metre derinlikteki uçuruma yuvarlanarak tavanı üzerine durdu.
Kaza sonucu, araçta yolcu olarak bulunan Gülse Makal (K-20) yaralanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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