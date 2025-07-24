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Dışarda çalışma yasağına uymayanlar için “Alo 102” ihbar hattı devrede

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ihbar hattının devrede olduğunu vurgulayarak 24-27 Temmuz tarihleri, 12.00–16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağına uymayanların Bakanlığa bildirilmesini istedi.
Dışarda çalışma yasağına uymayanlar için “Alo 102” ihbar hattı devrede

Bakanlık ihbarların “Alo 102 İhbar Hattı” ve 05391095050 numaralı “Alo 102 Whatsapp İhbar Hattı”na açık adres ve fotoğraf gönderilerek yapılabileceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Meteoroloji raporu ve iş sağlığı ile güvenliği ilkeleri dikkate alınarak 24-27 Temmuz tarihleri, 12.00-16.00 saatleri arasında hava sıcaklığının 40 derece ve üzerine çıktığı günlerde açıkta ve güneş altında çalışmanın yasaklandığı anımsatıldı.

Denetimler de yapılacak

Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nün sürekli açık havada güneş altında çalışan işçilerin sağlığın korumak amacıyla gelen ihbarları dikkate alacağı kaydedilen açıklamada, belirtilen tarihler arasında ülke genelinde denetimler yapılacağı da vurgulandı.

Açıklamada yasağa uymadığı tespit edilen işyerlerine İş Yasası kapsamında Çalışma Dairesi tarafından yasal yaptırım uygulanacağı da ifade edildi.

 

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