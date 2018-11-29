Diyabet cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir mi?

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, oldukça yaygın bir hastalık. İki tip olan şeker rahatsızlığında en yaygın olarak karşılaşılan Tip 2 diyabet, cerrahi yöntemlerle tedavi edilebiliyor

Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Fırat Tutal, diyabet cerrahisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu:

"Diyabet, her geçen gün yaygınlaşan ve insan vücudunda neden olduğu komplikasyonlar yüzünden tehlikeli olarak görülen bir hastalık. İki tip olan diyabet rahatsızlığında en yaygın olarak karşılaşılan Tip 2 olarak bilinen 'diabetes mellitus'tur. Tip 2 diyabet, genellikle aşırı vücut yağından kaynaklanır. İnsülin tedavisi, beslenme şeklinin değiştirilmesi, ilaç kullanımı gibi yöntemler diyabet hastalığında kullanılan geçici çözümlerdir.

DİYABET CERRAHİSİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Diyabet genellikle obezite yüzünden ortaya çıkan bir hastalıktır. Kronik ve ilerleyici bir rahatsızlık olan Tip 2 diyabet, zaman içerisinde kötüleşebilir. Bu gibi durumlarda kan şekerini kontrol altına alabilmek adına yüksek dozajlı ilaçların kullanılması gerekir. Diyabet cerrahisinde kullanılan metabolik ve bariatrik cerrahi yöntemleri sayesinde diyabet kontrol altına alınarak tedavi edilebilir.

Diyabet cerrahisinde çeşitli yöntemler kullanılır. Kullanılan bu yöntemler sayesinde Tip 2 diyabet rahatsızlığı kalıcı olarak tedavi edilir. Tüp mide ameliyatı, mide bandı, duodenal switch diyabet cerrahisinde kullanılan yöntemler arasındadır. Bu tedavi yöntemleri sayesinde yalnızca diyabetten ve fazla kilolardan değil, kolesterol ve tansiyon yüksekliğinden de kurtulmak mümkün olur. Yöntemlerin işe yaraması için mutlaka hastalarının insülin rezervlerinin yeterli olması gerekir.