  • BIST 101.011
  • Altın 385,357
  • Dolar 6,9771
  • Euro 7,5679
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Diyanet Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklaması nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlatıldı

»
Diyanet Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklaması nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlatıldı
Diyanet Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklaması nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlatıldı

Diyanet Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklaması nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlatıldı. 

Ne olmuştu?

Ankara Barosu, LGBTİ+'ları hedef gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepki göstermişti. Barodan yapılan açıklamada, "Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır." denilmişti.

İlgili HABER: 

Diyanet'in eşcinsellikle ilgili sözlerine Beştepe'den destek

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuir Kıbrıs’tan Halkın Sesi Gazetesi’ne Kınama03 Aralık 2019 Salı 15:54
  • Kuir Kıbrıs Derneği: “Korku ve nefret politikaları üzerinden yapılan düzenlemeler ve söylemler kabul edilemez”02 Aralık 2019 Pazartesi 14:27
  • “Renklerin Çeşitliliği” projesi kapsamında konferans düzenleniyor26 Kasım 2019 Salı 12:42
  • Kuir Kıbrıs Derneği, “Dayanışma Hattı” eğitimi gerçekleştirdi22 Kasım 2019 Cuma 10:35
  • Kuir Kıbrıs,LGBTİ+ cinsel sömürü, insan ticareti üzerine bilgilendirme oturumu gerçekleştirilecek19 Kasım 2019 Salı 12:34
  • Lefkoşa Vakıf Anaokulu 15 Kasım'da Cumhuriyetimizin 36.Kuruluş yıldönümünü büyük bir çoşkuyla kutladı18 Kasım 2019 Pazartesi 12:13
  • Kuir Kıbrıs Derneği’nden “Oycan’ın Dünyası”12 Kasım 2019 Salı 12:40
  • Kuir Kıbrıs Derneği hukukçulara yönelik LGBTİ+ Farkındalık Eğitimi düzenliyor06 Kasım 2019 Çarşamba 14:55
  • Almanya’da ‘eşcinsellik onarım terapisi’ sınırlandırılıyor04 Kasım 2019 Pazartesi 15:19
  • Kuir Kıbrıs tarafından düzenlenen psikologlara yönelik LGBTİ+ Farkındalık Eğitimleri tamamlandı22 Ekim 2019 Salı 10:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti