Doğan Doğru Yolda

Dün DTB’nin ezeli rakibi karşısında farklı kazanmasının tek nedeni, devre arası yapılan doğru transferler ve sahaya çıkarılan 11’in doğru yerlerde oynatılması oldu.

Eko, müthiş bir futbol oynadı dün akşam. Ocak savunmasının her iki kanadını da hallaç pamuğu gibi attığı gibi, hem penaltı yarattı, hem de gol attı.

Okafor, gol ayağı olarak doğru bir transfer. Hem uzun boyu ile rakip savunmayı çok zorladı, hem de gol attı. Belki penaltı vuruşunu gole çeviremedi ama bu onun vuruş tarzından çok, Hasan Piro’nun iyi yer tutmasından ve sezgilerinin doğruluğundan kaynaklandı.

Çağrı’nın sakat olması nedeniyle yedek kulübesinde bekleyenlerden biri yerine ofansif özellikleri olan Aydın’ı sağ bekte oynatmaları da doğru bir tercihti.

Eko ve Kenan’la kanatlardan bindirmeler yapan Doğan, karşılarından oynayan iki Mehmet karşısında hiç zorlanmadılar.

Sezonun ilk yarısında gol yollarında zorlanan DTB, yaptığı iki yabancı transferi ile ikinci devrede en az MTG ve Yenicami kadar şampiyonluk iddialarını sürdürebilirler. Tabi sakatlıklar ve cezalar bu 11’i bozmazsa. Çünkü yedek kulübesi, oynayanların kalitesinde değil.

Ocak farklı kaybetti, çünkü Bilal sakatlıktan yeni çıktığı için ilk 11’de tercih edilmedi. İsmet uzun zamandır sakattı. Yeni yeni form tutuyor. İki Mehmet kanat beklerde, stoperde de Mustafa Avcı kısa kalınca, Doğan’ın hızlı hücumlarında çok zorlandılar. 2-0’dan sonra arka arkaya değişiklikler yapıldı ama geç kalındı. Madem Bilal oynayacak kadar iyi idi. Maça onunla başlamak, kısa boylu olan Mustafa Avcı’yı beke çekmek, bugünkü ilk 11’den çok daha iyi iş çıkarabilirdi.

Belki iddialı olacak ama dün iki kanat beki olan Mehmet Aylanç ve Mehmet Uçar, adeta Doğan’ın yumuşak karnı oldular. Eko, çalımları ile Aylanç’ın neredeyse başını döndürdü. Uçar da Kenan’ın ve arkasındaki Aydın’dan çok çekti.

Akande dururken, Tonbara’nın santrafor mevkiinde oynaması bana göre hatalı idi. Akande hava toplarında etkili, fizik olarak da güçlü bir futbolcu. Tonbara hızlı bir futbolcu, herhalde bu nedenle orada tercih edildi ama son vuruşlarda iyi değil. Bu yazdığımı kenar yönetim yaptı ama iş işten geçtikten sonra.

Sakatları düzelirse, Ocak birçok takımın canını yakar ama dün akşam kalabalık taraftarlar önünde ezeli rakibine farklı yenilince, canları sıkıldı.

Hakem Osman Özpaşa, maçın genelinde doğru kararlar verdi. Ancak kararlarda isabet yüzdesi iyi hakem olmak için yeterli değil. Maçın ilk yarısında sarı kart gören Doğan futbolcusu, ikinci yarıda faul yaptığında önce avantaja bıraktı, sonrafaulü verdi ama ikinci sarı kartı gösteremedi. Ocak atağında tribünden bir top sahaya atıldı, aynı bölgede iki top varken oyunu devam ettirdi. Böyle kararlarla iyi hakem olunmaz