Dolar, Euro ve Sterlin'den yeni rekorlar

Dolar, Euro ve Sterlin son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşarak, haftayı rekorla kapatıyor…
Buna göre, serbest piyasada Amerikan Doları 39,22 TL, Euro 44,55 TL, İngiliz Sterlini ise 52,89 TL’den işlem görüyor.
Saat 07.58 itibarıyla Amerikan Doları’nın alış fiyatı 39,22 TL, satış fiyatı 39,23 TL.
Euro’nun alış fiyatı 44,53 TL, satış fiyatı 44,58 TL, İngiliz Sterlini ise 52,86 TL’den alınıp 52,92 TL’den satılıyor.
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