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Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Eylül 2018 dolar - euro fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Eylül 2018 dolar - euro fiyatları)

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi.

Kritik karar öncesinde dolarda hafta başından bu yana dar bantta sakin bir seyir gözleniyor. Bankalararası piyasada dolar/TL 6,35 seviyesini test etmesinin ardından 6,36 civarında işlem görüyor. 

Euro/TL de 7,40'ın altında hareket ediyor. 

MERKEZ BANKASI'NIN ADIMLARI (FAİZ KARARI YARIN 14.00'DA)

Uzmanlar, yarınki Türk,iye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde döviz piyasasında sakin bir seyrin olabileceğini, yurt içinde bugün veri akışının zayıf olduğunu, ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,30 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu söyleyen analistler, 6,54'ün ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

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