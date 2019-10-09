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Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Ekim 2019 dolar - euro ve sterlin fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? 9 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar alış satış fiyatlarında son durum.
Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Ekim 2019 dolar - euro ve sterlin fiyatları)

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.

Dolar kuru hızla 5,80'i geçmiş ve son 4 ayın zirvesini görerek 5,84'ün üzerine çıkmıştı. Kur, bu sabah da 5,84 seviyelerinde yer alıyor.

Euro/TL ise 6,40 bandının üzerinde yer alıyor.

 

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