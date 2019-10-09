Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Ekim 2019 dolar - euro ve sterlin fiyatları)

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.
Dolar kuru hızla 5,80'i geçmiş ve son 4 ayın zirvesini görerek 5,84'ün üzerine çıkmıştı. Kur, bu sabah da 5,84 seviyelerinde yer alıyor.
Euro/TL ise 6,40 bandının üzerinde yer alıyor.
Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.
Dolar kuru hızla 5,80'i geçmiş ve son 4 ayın zirvesini görerek 5,84'ün üzerine çıkmıştı. Kur, bu sabah da 5,84 seviyelerinde yer alıyor.
Euro/TL ise 6,40 bandının üzerinde yer alıyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.