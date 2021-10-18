Dolar rekor tazeledi: 9,30'u gördü

Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9,27’yi aşarak başlayan Dolar, 9,30 seviyesini görerek rekor tazeledi.

Dolar, saat 16.27 itibarıyla yüzde 0,29 artışla 9,28 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 9,17, en yüksek 9,27 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 9,25 seviyesinde kapattı.

Amerikan Doları, 22 Eylül 2021 tarihinde 8,60 ile son bir ayın en düşük, 18 Ekim 2021 tarihinde ise 9,30 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Amerikan Doları 9,28 TL’ye karşılık geliyor…

1 STERLİN 12,76 TL!

Güne 12,75 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 16.28 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 12,76 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 12,55, en yüksek 12,75 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 12,75 seviyesinde kapattı.

İngiliz Sterlini, 22 Eylül 2021 tarihinde 11,75 ile son bir ayın en düşük, 18 Ekim 2021 tarihinde ise 12,78 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 İngiliz Sterlini 12,76 TL’ye karşılık geliyor…