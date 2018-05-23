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Doların 10 yıllık seyri; 1.31'den 4.92'ye

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Türk Lirası en fazla düşen ikinci gelişen piyasa parası oldu
Doların 10 yıllık seyri; 1.31'den 4.92'ye

Dolar kuru rekorlarına bugün bir yenisini ekledi. Kur 4.93 seviyesini test ederek 5 liraya koşusunu sürdürdü. Dolar 10 yıl önce 1 lira 31 kuruşa alınabiliyorken bugün 1 dolar, 4.92 TL'ye kadar çıktı. 

Dolar/TL  kuru, bugünkü işlemlerde yükselişini sürdürerek 4.9253 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Haftaya 4.50 seviyelerinden başlayan dolar/TL, TSİ 11:04'te yüzde 4.91 artıda 4.8992'den alıcı buldu.

ABD Doları'nın önemli piyasa paraları karşısındaki yükselişini sürdürmesi gelişen piyasa paraları üzerindeki baskıyı artırıyor. Türkiye'de ise erken seçim öncesi "siyasi belirsizlik" ve Merkez Bankası'na yönelik faiz artırımı beklentileri kurun yükselişinde etkili oluyor. 

Türk Lirası yıl başından bu yana yüzde 22.30 düşerek dolar karşısında yüzde 23.32 ile Arjantin'in ardından en fazla düşen ikinci gelişen piyasa parası oldu.

Dolar/TL  son 10 yıllık seyri

2008 - 1.31
2009 - 1.78
2010 - 1.53
2011 - 1.54
2012 - 1.78
2013 -1.81
2014 - 2.15
2015 - 2.61
2016 - 2.83
2017 - 3.56
2018/Bugün (23 Mayıs 2018) 4.92

2008 yılında 1 dolar 1.31 liraya alınırken bugün 4 lira 92 kuruşa 1 dolar alınabiliyor.  10 yıldan bu yana dolar, TL karşısında 3.7 kat arttı.

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