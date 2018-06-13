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Doların tansiyonu yükseldi! Kritik karara saatler var

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Dolar kurunda geçen haftaki sakin hava yerini yükselişe bıraktı. Akşam açıklanacak olan FED'in faiz kararı öncesi doların tansiyonu yükseldi. Euroda da ciddi artış var. Borsa İstanbul ise güne kayıpla başladı. İşte piyasaların son rakamları.
Doların tansiyonu yükseldi! Kritik karara saatler var

Merkez Bankası’nın politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e yükseltmesinin etkisiyle bir önceki haftaya göre dövizler karşısında değer kazanan lira, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı öncesinde hız kesti.

Erken işlemlerde en düşük 4.5807 lirayı gören dolar 4.6932 liraya kadar yükseldikten sonra 4.68 – 4.69 lira aralığından işlem görüyor.

Euro da, en düşük 5.3841 lira ve en yüksek 5.5215 lirayı gördükten sonra 5.51 – 5.52 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR SAAT 12.00 İTİBARIYLA 4,70'E DAYANDI

SABAH AÇILIŞTA BÖYLEYDİ;

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞ
ABD Doları4,61804,6200
Avro5,42605,4280
Sterlin6,15006,1820
ANKARA  
ABD Doları4,60504,6450
Avro5,40005,4500
Sterlin6,10706,2240
 


FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Analistler, FOMC'nin haziran ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gitmesinin beklendiğini belirerek, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

'SERT DALGALANMALAR GÖRÜLEBİLİR'

Yurt içinde sanayi üretimi verisinin takip edileceğine değinen analistler, yarınki Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararlarının da gündemde olduğunu, bu nedenle piyasalarda sert dalgalanmalar görülebileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55-4,65 bandının öneminin arttığını, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi. 

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