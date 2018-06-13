Doların tansiyonu yükseldi! Kritik karara saatler var

Merkez Bankası’nın politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e yükseltmesinin etkisiyle bir önceki haftaya göre dövizler karşısında değer kazanan lira, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı öncesinde hız kesti.
Erken işlemlerde en düşük 4.5807 lirayı gören dolar 4.6932 liraya kadar yükseldikten sonra 4.68 – 4.69 lira aralığından işlem görüyor.
Euro da, en düşük 5.3841 lira ve en yüksek 5.5215 lirayı gördükten sonra 5.51 – 5.52 lira aralığında işlem görüyor.
DOLAR SAAT 12.00 İTİBARIYLA 4,70'E DAYANDI
SABAH AÇILIŞTA BÖYLEYDİ;
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|4,6180
|4,6200
|Avro
|5,4260
|5,4280
|Sterlin
|6,1500
|6,1820
|ANKARA
|ABD Doları
|4,6050
|4,6450
|Avro
|5,4000
|5,4500
|Sterlin
|6,1070
|6,2240
FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ
Analistler, FOMC'nin haziran ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gitmesinin beklendiğini belirerek, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
'SERT DALGALANMALAR GÖRÜLEBİLİR'
Yurt içinde sanayi üretimi verisinin takip edileceğine değinen analistler, yarınki Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararlarının da gündemde olduğunu, bu nedenle piyasalarda sert dalgalanmalar görülebileceğini dile getirdi.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55-4,65 bandının öneminin arttığını, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.