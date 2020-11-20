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Dolar/TL TCMB'nin Faiz Kararının Ardından Güne Artıda Başladı

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Merkez Bankası'nın Kasım toplantısında beklentilere paralel olarak güçlü bir faiz artırımına gitmesiyle kur sert gerilemişti. Dolar/TL, yeni güne sınırlı yükselişle başladı
Dolar/TL TCMB'nin Faiz Kararının Ardından Güne Artıda Başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Perşembe günü Kasım ayı politika toplantısını gerçekleştirdi.

Yeni Başkan Naci Ağbal'ın başkanlık ettiği ilk politika toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak güçlü bir faiz artırımına gitti. Ayrıca sadeleştirme adımı atılarak tüm fonlamanın haftalık repo ile yapılacağı açıklandı.

TCMB'nin 475 baz puanlık faiz artırımının ardından Dolar/TL kurunda sert bir gerileme kaydedildi. Sonrasında ise haftanın son işlem gününe sınırlı yükselişle başlayan kur, TSİ 10.15'te yüzde 0.45 artıda 7.5806'dan işlem gördü. Euro/TL 9.0047'den alıcı buldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi günü yüzde 1.41 primle tarihinin en yüksek kapanışı olan 1.313 puandan tamamladı. Gösterge endeks Cuma gününe yüzde 0.20 yükselişle başladı.

TCMB bugün haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 13.25'ten yüzde 15'e yükseltti.

Capital Economics kıdemli piyasa ekonomisti John Higgins, Perşembe günkü notunda faiz kararının TCMB'nin yüksek enflasyon karşısında daha agresif bir duruşa geçişinin kanıtı olduğunu söyledi. Higgins, "Dolar/TL'nin 2020 yılını 7.25'ten tamamlayacağını tahmin ediyoruz. Bu da liranın mevcut seviyeden yüzde 4 civarı bir değer kazanacağı anlamına geliyor." dedi.

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