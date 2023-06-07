Dolar/TL'de hızlı yükseliş, TL %6 değer kaybetti

Dolar/TL'de hafta başından bu yana devam eden yükseliş ivmesi yeni işlem gününün ilk bölümünde hız kazandı. Kurda yüzde 6'yı aşan yükselişle rekor seviye izlendi.

Dolar/TL 'de yükseliş ivmesi devam ediyor.

Kurda yüzde 6'yı aşan yükseliş kaydedildi. Bu yükselişin ardından kur 23 seviyesini aştı. Dolar/TL güne 21,61 seviyesinden başlamıştı. Dolar/TL'de 3 günlük yükseliş yüzde 8'i aştı. Yılbaşından bu yana ise kurda yüzde 20'yi aşan yükseliş yaşandı.

Euro/TL tarafında da 24,83 ile rekor görüldü.

Bloomberg dolar endeksinde ise yatay bir görünüm izlendi.

Gösterge tahvil faizi yüzde 15,28 seviyesinde.

Seçimlerin ardından dolar/TL'de yükseliş ivmesi görülürken yabancı kurumlar da dolar/TL beklentilerini revize etmişlerdi.

Commerzbank yıl sonu dolar/TL tahminini 20 seviyesinden 25’e yükseltirken, 2024 yıl sonu beklentisini 30 olarak açıkladı.

Commerzbank Kıdemli EM Ekonomisti Tatha Ghose, 1 Haziran tarihli raporunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasının ardından politikaların yönü konusunda artık bir belirsizlik kalmadığını ve dolayısıyla Döviz piyasasının ‘beklemeye devam etmesi’ için bir neden olmadığını yazdı.

Goldman Sachs ise 28 seviyesini telaffuz etti.

Goldman Sachs analistleri 3 Haziran tarihli raporlarında üç, altı ve on iki aylık dönemler için dolar/TL tahminlerini kur üzerindeki baskılara atıf yaparak yukarı yönlü revize etti.

Aralarında Kamakshya Trivedi Ve Danny Suwanapruti’nin olduğu Goldman Sachs analistleri üç aylık Dolar/TL tahminini 19’dan 23’e, altı aylık tahminini 21’den 25’e, on iki aylık tahminini 22’den 28’e yükseltti. Analistler uluslararası rezervlerin daha önce ciddi lira zayıflığının görüldüğü seviyelere yakın olduğunu ve net rezervlerin negatif bölgeye geçtiğini belirtti.