  • BIST 5.596,17
  • Altın 1456.329
  • Dolar 23.1161
  • Euro 24.7526
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKADiyarbakır sallandı... Korkutan deprem

Dolar/TL'de hızlı yükseliş, TL %6 değer kaybetti

» »
Dolar/TL'de hafta başından bu yana devam eden yükseliş ivmesi yeni işlem gününün ilk bölümünde hız kazandı. Kurda yüzde 6'yı aşan yükselişle rekor seviye izlendi.
Dolar/TL'de hızlı yükseliş, TL %6 değer kaybetti

Dolar/TL 'de yükseliş ivmesi devam ediyor.

Kurda yüzde 6'yı aşan yükseliş kaydedildi. Bu yükselişin ardından kur 23 seviyesini aştı. Dolar/TL güne 21,61 seviyesinden başlamıştı. Dolar/TL'de 3 günlük yükseliş yüzde 8'i aştı. Yılbaşından bu yana ise kurda yüzde 20'yi aşan yükseliş yaşandı.

Euro/TL tarafında da 24,83 ile rekor görüldü.

Bloomberg dolar endeksinde ise yatay bir görünüm izlendi.

Gösterge tahvil faizi yüzde 15,28 seviyesinde.

 

Seçimlerin ardından dolar/TL'de yükseliş ivmesi görülürken yabancı kurumlar da dolar/TL beklentilerini revize etmişlerdi.

Commerzbank yıl sonu dolar/TL tahminini 20 seviyesinden 25’e yükseltirken, 2024 yıl sonu beklentisini 30 olarak açıkladı.

Commerzbank Kıdemli EM Ekonomisti Tatha Ghose, 1 Haziran tarihli raporunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasının ardından politikaların yönü konusunda artık bir belirsizlik kalmadığını ve dolayısıyla Döviz piyasasının ‘beklemeye devam etmesi’ için bir neden olmadığını yazdı.

 

Goldman Sachs ise 28 seviyesini telaffuz etti.

Goldman Sachs analistleri 3 Haziran tarihli raporlarında üç, altı ve on iki aylık dönemler için dolar/TL tahminlerini kur üzerindeki baskılara atıf yaparak yukarı yönlü revize etti.

Aralarında Kamakshya Trivedi Ve Danny Suwanapruti’nin olduğu Goldman Sachs analistleri üç aylık Dolar/TL tahminini 19’dan 23’e, altı aylık tahminini 21’den 25’e, on iki aylık tahminini 22’den 28’e yükseltti. Analistler uluslararası rezervlerin daha önce ciddi lira zayıflığının görüldüğü seviyelere yakın olduğunu ve net rezervlerin negatif bölgeye geçtiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dev banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi01 Haziran 2023 Perşembe 16:42
  • Dolar/TL 20,77'yi aştı: Kur seçim sonrası nasıl bir seyir izleyecek?31 Mayıs 2023 Çarşamba 12:27
  • TL'deki değer kaybı sürüyor: Döviz kurlarında yeni rekor31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:06
  • Dolar kurunda günlük yükseliş yüzde 1,5'i geçti; yeni rekor geldi30 Mayıs 2023 Salı 13:54
  • Dolar/TL’de artış sürüyor30 Mayıs 2023 Salı 10:27
  • Döviz sıkışıklığının sebebi nedir ve nelere yol açabilir?27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:16
  • Reuters: TL/dolar kuru 20'yi gördü, Türk lirası bu yıl yüzde 6,4 değer kaybetti26 Mayıs 2023 Cuma 09:38
  • Ekonomist Prof. Özgür Demirtaş: Yakın gelecekte Kredi Kartları NAKİT AVANS alınamayacak!25 Mayıs 2023 Perşembe 15:34
  • 21 yıl sonra ilk kez: Merkez Bankası'nın net rezervi de negatifte23 Mayıs 2023 Salı 14:55
  • Türkiye’nin temerrüt riski artıyor23 Mayıs 2023 Salı 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti