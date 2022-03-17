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Domenec Torrent: Galatasaray ruhuyla mücadele edeceğiz

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Domenec Torrent: Galatasaray ruhuyla mücadele edeceğiz
Domenec Torrent: Galatasaray ruhuyla mücadele edeceğiz

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Barcelona karşısında oldukça dikkatli olacaklarını vurguladı. Torrent, ilk 11 tercihiyle ilgili de konuştu.

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Barcelona maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam EXXEN'e verdiği demeçte, Galatasaray ruhuyla oynayacaklarını söyledi ve şunları kaydetti:

"Barcelona kısa bir maç istiyor olacak. Biz ise biraz daha uzatmaya çalışacağız. Taraftarımız destek olacaktır. Onların desteğiyle takım ayağa kalkacaktır.

Feghouli'yi Beşiktaş maçında oyundan almamız gerekti. Çünkü fazla yüklendi. Kas ağrısı vardı. Bafetimbi Gomis, Camp Nou'daki maçta son 15 dakikada bize yardımcı oldu. Bugün biz geride savunma yaparken topu ona gönderip bize nefes aldırmasını bekleyeceğiz.

Hem yedek kulübesinde hem de oyundaki oyuncularla çok iyi bir takım Barcelona. Biz de Galatasaray ruhuyla mücadele edeceğiz. Taraftarlarımız bize çok yardımcı olacak. Hata yapmamız mümkün değil. Barcelona gibi bir takıma karşı açık oynarsak başımız derde girebilir. Her hafta 4 gol atan bir takımdan bahsediyoruz. Dikkatli oynayacağız."

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