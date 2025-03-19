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Döviz çıldırdı! Dolar 42 TL'ye gidiyor...

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Döviz çıldırdı! Dolar 42 TL'ye gidiyor...
Döviz çıldırdı! Dolar 42 TL'ye gidiyor...

Son dakika! Dolar 41 lirayı euro da 44 lirayı aştı

 

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
USD Flag USD36.850041.0000
EUR Flag EUR40.200045.0000
GBP Flag GBP47.800053.2000
AUD Flag AUD20.800022.7000
Son Güncelleme:19-03-2025 09:39:15
Son Okuma:19-03-2025 09:44:14
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