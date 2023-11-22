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Döviz güne nasıl başladı? 22 Kasım 2023 Çarşamba

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Döviz güne nasıl başladı? 22 Kasım 2023 Çarşamba
Döviz güne nasıl başladı? 22 Kasım 2023 Çarşamba

Döviz güne nasıl başladı? 22 Kasım 2023 Çarşamba

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD28.800028.9500
 EUR31.420031.6000
 GBP36.050036.2600
 AUD16.300018.2000
Son Güncelleme
Son Okuma		22-11-2023 08:06:00
22-11-2023 10:01:23
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