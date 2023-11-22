Döviz güne nasıl başladı? 22 Kasım 2023 Çarşamba
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|28.8000
|28.9500
|EUR
|31.4200
|31.6000
|GBP
|36.0500
|36.2600
|AUD
|16.3000
|18.2000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|22-11-2023 08:06:00
22-11-2023 10:01:23
Döviz güne nasıl başladı? 22 Kasım 2023 Çarşamba
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|28.8000
|28.9500
|EUR
|31.4200
|31.6000
|GBP
|36.0500
|36.2600
|AUD
|16.3000
|18.2000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|22-11-2023 08:06:00
22-11-2023 10:01:23
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