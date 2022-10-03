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Döviz güne nasıl başladı? 3 Ekim 2022 Pazartesi

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Döviz güne nasıl başladı? 3 Ekim 2022 Pazartesi
Döviz güne nasıl başladı? 3 Ekim 2022 Pazartesi

Döviz güne nasıl başladı? 3 Ekim 2022 Pazartesi

3 Ekim 2022 Pazartesi günü itibarıyla bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum..

Döviz CinsiDöviz Alış (TRY)Döviz Satış (TRY)Efektif Alış (TRY)Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD)18.5187018.5521018.5057018.57990
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)11.9864012.0645011.9312012.13690
1 DANİMARKA KRONU (DKK)2.435502.447402.433802.45310
1 EURO (EUR)18.1395018.1722018.1268018.19950
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)20.5816020.6889020.5672020.72000
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF)18.8888019.0101018.8605019.03860
1 İSVEÇ KRONU (SEK)1.654701.671901.653601.67570
1 KANADA DOLARI (CAD)13.5007013.5616013.4507013.61310
1 KUVEYT DİNARI (KWD)59.4275060.2051058.5361061.10820
1 NORVEÇ KRONU (NOK)1.720001.731601.718801.73560
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)4.928804.937704.891804.97470
100 JAPON YENİ (JPY)12.7903012.8750012.7430012.92390
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