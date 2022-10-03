Döviz güne nasıl başladı? 3 Ekim 2022 Pazartesi
3 Ekim 2022 Pazartesi günü itibarıyla bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum..
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış (TRY)
|Döviz Satış (TRY)
|Efektif Alış (TRY)
|Efektif Satış (TRY)
|1 AMERİKAN DOLARI (USD)
|18.51870
|18.55210
|18.50570
|18.57990
|1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
|11.98640
|12.06450
|11.93120
|12.13690
|1 DANİMARKA KRONU (DKK)
|2.43550
|2.44740
|2.43380
|2.45310
|1 EURO (EUR)
|18.13950
|18.17220
|18.12680
|18.19950
|1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)
|20.58160
|20.68890
|20.56720
|20.72000
|1 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
|18.88880
|19.01010
|18.86050
|19.03860
|1 İSVEÇ KRONU (SEK)
|1.65470
|1.67190
|1.65360
|1.67570
|1 KANADA DOLARI (CAD)
|13.50070
|13.56160
|13.45070
|13.61310
|1 KUVEYT DİNARI (KWD)
|59.42750
|60.20510
|58.53610
|61.10820
|1 NORVEÇ KRONU (NOK)
|1.72000
|1.73160
|1.71880
|1.73560
|1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
|4.92880
|4.93770
|4.89180
|4.97470
|100 JAPON YENİ (JPY)
|12.79030
|12.87500
|12.74300
|12.92390
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