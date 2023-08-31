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Döviz güne nasıl başladı? 31 Ağustos 2023 Perşembe

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Döviz güne nasıl başladı? 31 Ağustos 2023 Perşembe
Döviz güne nasıl başladı? 31 Ağustos 2023 Perşembe

Döviz güne nasıl başladı? 31 Ağustos 2023 Perşembe

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD26.600026.9500
 EUR29.050029.4200
 GBP33.850034.3000
 AUD15.350017.1000
Son Güncelleme
Son Okuma		31-08-2023 08:00:00
31-08-2023 08:04:21
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