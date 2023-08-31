Döviz güne nasıl başladı? 31 Ağustos 2023 Perşembe
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.6000
|26.9500
|EUR
|29.0500
|29.4200
|GBP
|33.8500
|34.3000
|AUD
|15.3500
|17.1000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|31-08-2023 08:00:00
31-08-2023 08:04:21
Döviz güne nasıl başladı? 31 Ağustos 2023 Perşembe
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.6000
|26.9500
|EUR
|29.0500
|29.4200
|GBP
|33.8500
|34.3000
|AUD
|15.3500
|17.1000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|31-08-2023 08:00:00
31-08-2023 08:04:21
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