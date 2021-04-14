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Döviz ve Altın güne nasıl başladı? Düşüşler yaşanıyor!

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İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
Döviz ve Altın güne nasıl başladı? Düşüşler yaşanıyor!

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları arama motorlarında yapıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 14 Nisan 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 8,1045

Dolar satış: 8,1140

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,6999

Euro Satış: 9,7130

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,1608

Pound satış: 11,1857

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 454,88

Satış: 454,94

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 724,00 TL'den Satış: 752,00 TL'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 2.896,00

Cumhuriyet altını satış: 2.996,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.448,00

Yarım altın satış: 1.504,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 2.984,14

Tam altın satış: 3.061,35

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 2.980,00

Ata altın satış: 3.073,00

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