Döviz ve Altın güne nasıl başladı? Düşüşler yaşanıyor!

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları arama motorlarında yapıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 14 Nisan 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 8,1045

Dolar satış: 8,1140

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,6999

Euro Satış: 9,7130

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,1608

Pound satış: 11,1857

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 454,88

Satış: 454,94

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 724,00 TL'den Satış: 752,00 TL'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 2.896,00

Cumhuriyet altını satış: 2.996,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.448,00

Yarım altın satış: 1.504,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 2.984,14

Tam altın satış: 3.061,35

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 2.980,00

Ata altın satış: 3.073,00