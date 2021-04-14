Döviz ve Altın güne nasıl başladı? Düşüşler yaşanıyor!

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları arama motorlarında yapıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
İşte 14 Nisan 2021 güncel döviz fiyatları...
DOLAR KADAR?
Dolar alış: 8,1045
Dolar satış: 8,1140
EURO NE KADAR?
Euro alış: 9,6999
Euro Satış: 9,7130
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,1608
Pound satış: 11,1857
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın Alış: 454,88
Satış: 454,94
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın Alış: 724,00 TL'den Satış: 752,00 TL'den satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 2.896,00
Cumhuriyet altını satış: 2.996,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.448,00
Yarım altın satış: 1.504,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 2.984,14
Tam altın satış: 3.061,35
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 2.980,00
Ata altın satış: 3.073,00
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