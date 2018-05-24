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Dövizin ateşi sönmüyor. Dolar ne kadar oldu?

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Dolar kuru dün yaşanan olağanüstü fiyatlamaların ardından güne yükselişle başladı. Merkez Bankası'nın faiz artırmasının ardından 4,59'a gerileyen dolar sabah açılış öncesi 4,63'e çıktı. Açılış sonrası ise tekrar gözünü yukarı dikti.
Dövizin ateşi sönmüyor. Dolar ne kadar oldu?

Dolar kuru dün yaşanan olağanüstü fiyatlamaların ardından güne yükselişle başladı. Merkez Bankası'nın faiz artırmasının ardından 4,59'a gerileyen dolar sabah açılış öncesi 4,63'e çıktı. Açılış sonrası ise tekrar gözünü yukarı dikti. Peki uzmanlar dolarda nasıl bir hareket bekliyor? Düşüş devam eder mi?

Dolar Merkez Bakası'nın faiz artırmasının ardından sert düşüş yaşamıştı. 4,55'e kadar gerileyen dolar açılışla birlikte yeniden tırmanışa geçti. Dakikalar içerisinde sürekli dalgalanan dolar 4,78 seviyesine kadar çıktı. Euro ise 5,60'ı gördü. Sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçen dolar öğle sonrası yeniden yükselmeye başladı. Şu dakikalarda dolar 4,73-74 seviyesinde.

Merkez Bankası, son günlerde dolar/TL'deki hızlı değer kaybının ardından dün Para Politikası Kurulu'nu (PPK) olağanüstü toplayarak geç likidite penceresi borç verme faiz oranı 300 baz puan artışla yüzde 16.5'e yükseltti. Dün gün içerisinde yüzde 5 yükselişle 4.9282 TL'ye kadar yükselen dolar kuru, Merkez Bankası'nın adımıyla sert gerileyerek 4.55 TL'nin altını gördü. Türk Lirası bu hareketiyle, dolar karşısında yüzde 5'lik kayıptan yüzde 1'i aşan değer kazancına geçti.

DOLAR 4,78'İ AŞTI

Saat 16.40 itibarıyla dolardaki son durum:

TL'DEKİ DÜŞÜŞÜN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu,"Son günlerde TL'de görülen güçlü değer kaybı nedeniyle TCMB'nin 7 Haziran toplantısı öncesinde olağanüstü toplantı yaparak faizleri arttırması tüm piyasa oyuncuları tarafından bekleniyordu. Beklentimiz GLP fonlama faizinde 200 baz puanlık artış yönündeydi. Öngörümüzün üzerindeki artış ile birlikte Türkiye gelişmekte olan ülke emsalleri arasında en yüksek reel politika faizi veren ülke konumuna geldi" dedi ve ekledi:

"Bu durumun başta kur üzerinde olumlu etkileri olacaktır. Nitekim karar sonrası dolar/TL 4.85 seviyelerinden 4.56'ya kadar geriledi. ilk düşüş kadar sert bir tepki görülmeyebilir ancak dolar/TL'deki düşüşün devam etmesini bekliyoruz"

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