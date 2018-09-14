Dr. Salih Hakan Nuraç, “ 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü ” Sebebiyle Açıklama Yaptı

En Sık Görülen Hematolojik Kanser Tipinin Lenfoma Olduğunu Biliyor Muydunuz?

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Salih Hakan Nuraç en sık karşılaşılan hematolojik kanser tipi olan lenfomanın kansere bağlı ölüm sıklığı açısından ikinci sırada yer aldığını açıkladı. Dr. Salih Hakan Nuraç görülme sıklığı açısından beşinci sırada olan hematolojik kanser türlerinin lenfoma, multipl myelom ve çocukluk çağı kanserleri olarak sıralandığını belirtti.

Lenfoma Nedir? Sebepleri Ve Belirtileri Nelerdir?

Anestezi Uzmanı Dr. Salih Hakan Nuraç lenfatik sistemin kötü huylu bir hastalığı olan ve hem çocuklarda hem de erişkinlerde görülen lenfomanın, dünyada 60’dan fazla alt tipinin olduğunu kaydetti. Nuraç , dünyada lenfoma ile yaşayan bir milyondan fazla insan bulunduğunu ve her gün yaklaşık 1000 kişiye tanı konulduğunu ifade etti. Dr. Salih Hakan Nuraç “ Lenfatik sistem; enfeksiyonla mücadele eden kan hücreleri olan lenfositlerin yer aldığı bir dolaşım sistemidir, lenfoma ise buradaki lenfositlerin kontrolsüz büyümesidir” dedi.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Salih Hakan Nuraç boyunda, koltuk altlarında veya kasıklarda görülen ağrısız yumruların lenfomanın en önemli belirtilerinden olduğunu ve buna genellikle yorgunluk, tekrarlayan nezle ve ateş, gece terlemeleri ve nedensiz iştah-kilo kaybının eşlik ettiğini dile getirdi.

Lenfomada Teşhis Ve Tedavi

Anestezi Uzmanı Dr. Salih Hakan Nuraç, lenfoma tanısının hastalıklı dokunun patolojik olarak incelenmesi ile konduğunu, kan tetkikleri veya görüntüleme yöntemlerinin ise hastalığın karakteri hakkında detaylı bilgi vermesi açısından önemli olduğunu hatırlattı. Nuraç açıklamasını şöyle tamamladı: “Lenfoma tedavisi hastalık evresi ve risk belirlenerek planlanır. Tedavi planı yapılırken hastanın yaşı, performansı, ek hastalıklarının varlığı dikkate alınır. Lenfoma, modern kemoterapi, radyoterapi teknikleri ve kök hücre nakli sayesinde günümüzde tedavi edilebilir kanserler arasında sayılmaktadır.Lenfomanın çoğu tipinde, erken tanı ve güncel tedavi uygulamaları ile hastalıksız ve uzun süreli yaşam şansı bulunmaktadır. “