Dünya Abramoviç’i İzliyor: Jeti Gitti Ama Lüks Yatları Türkiye’ye Geliyor

Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Rus lider Putin'e olan yakınlığı nedeniyle İngiltere'nin geçen hafta yaptırım kararı aldığı Rus milyarder Roman Abramoviç, lüks yatlarını yaptırımdan uzak tutmak için rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Rus oligarklara uygulanan yaptırımlar uluslararası kamuoyunun gündeminde… Geçen hafta İngiltere’nin Chelsea kulübünün sahibi Roman Abramoviç’e yaptırım kararı alması sonrasında gözler Rus milyarderin farklı bölgelerdeki lüks jetleri ve yatlarına çevrildi.



Dün gece Abramoviç’in lüks jeti İsrail’den Türkiye’ye geldi. Gece saatlerinde Tel Aviv’den İstanbul’a inen uçak sabah saatlerinde ise Moskova’ya doğru yola çıkarak Türkiye’den ayrıldı. Başta İngiliz medyası olmak üzere uluslararası kamuoyu Abramoviç’in yaptırımlardan kaçmak için izlediği yolları takip ederken, Tel Aviv-İstanbul-Moskova hattında yaşananlar anbean izlendi.

Abramoviç’in toplam değeri 1 milyar dolar değerindeki iki yatı Eclipse ile Solaris’in akıbeti de merak ediliyor. İnternet üzerinden gemilerin rotasını takip eden platformlara göre Abramoviç, bu iki gemisine de el konulmaması için tedbiri elden bırakmıyor.

Abramoviç en son, Tel Aviv’de bu şekilde görüntülenmişti.

İngiliz Daily Mail gazetesi, “Şu an Solaris, Adriyatik’ten çıkıyor ve İtalya ile Arnavutluk arasında Akdeniz’de. Yunan sahillerinden uzak duracak gibi gözüküyor. Geminin haftanın sonuna doğru Türkiye’ye ulaşması bekleniyor” yorumunu yaptı.

Öte yandan Abramoviç’in geçen hafta Karayipler’deki St. Martin’de demirleyen lüks gemisi Eclipse de harekete başladı. Yaptırımların artmasından endişe eden Abramoviç’in gemisini teknik ve fiilen AB’nin üyesi olan St. Martin’den kaçırdığı görülüyor. Eğer Abramoviç erken davranıp yaptırım kararı sonrasında gemiyi St. Martin limanında bıraksaydı, gemiye el konacaktı.

Gemi takip platformlarında geminin Libya açıklarında seyrettiğini yazan Daily Mail, “Şu an gemi Libya sahillerinin doğusunda ve bu da Türkiye’ye doğru hareket ediyor olabilir” yorumunu yaptı.