Dünya borsaları neden düşüyor, hisse piyasalarında neler yaşanıyor?

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen bir grup küçük yatırımcı ile büyük hedge fonlar arasındaki "meydan okuma" bazı şirketlerin ciddi şekilde değer kazanmasına yol açarken, dünya borsalarında da düşüşler yaşanmasına neden oluyor.

Avrupa ve ABD borsalarında dün başlayan gerileme, bugün Asya hisse senetleri piyasasında da devam ediyor.

Yaşanan bu düşüşlerin başlangıç noktasını bir grup küçük yatırımcının hedge fonların "kısa pozisyon" alarak kâr ettiğini düşündükleri değeri düşük hisselere yüklü miktarlarda yatırım yapması oluşturuyor.

Bu şirketlerden birisi olan bilgisayar oyunları satan zincir mağazalar GameStop'un hisselerinin değeri son iki haftada yüzde 1700 arttı. Bir dönemin rağbet gören cep telefonu üreticileri Nokia ve BlackBerry hisselerinde de son dönemde ciddi artış görülüyor.

Bu hisselerin fiyatlarındaki yükselişler de büyük miktarlarda yatırım yapan hedge fonları farklı pozisyon almaya zorluyor.