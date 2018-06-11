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"Dünya Kupası sırasında seks yapın" tavsiyesi

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Seks yapın çağrısı
"Dünya Kupası sırasında seks yapın" tavsiyesi

Portekiz Milli Takımı'nın file bekçisi Rui Patricio'nun eşi Vera Ribeiro, Dünya Kupası öncesi futbolculara seks çağrısı yaptı 
Portekiz Milli Takımı'nın file bekçisi Rui Patricio'nun eşi Vera Ribeiro, Dünya Kupası öncesi futbolculara önemli tavsiyelerde bulundu. 

Bir psikolog ve seksolog olan Vera Ribeiro, "Zorla cinsel yoksunluk olumlu bir şey değildir, bu sebeple Rusya'daki Dünya Kupası sırasında anksiyete ve stres seviyelerini kontrol etmek için futbolcuların cinsel olarak aktif olmalarını öneriyorum. Bir profesyonel olarak tavsiyem, aktif bir cinsel hayatınız varsa, Dünya Kupası boyunca gerektiğinde mastürbasyonla yaparak cinsel ihtiyaçlarınız giderin." açıklamalarında bulundu.

Seks yapmanın atletik performansı düşürmesinin doğru olmadığını belirten Vera Ribiero, "Oyuncuların  istedikleri zaman seks yapmaları halinde sahada daha verimli bir performans elde etmeleri daha muhtemel, seks futbolcular için iyi bir egzersiz." yorumunu yaptı.

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