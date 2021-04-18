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Dünya Oto Cup da genç raketlerin zevkli maçları…

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Dünya Oto Cup da genç raketlerin zevkli maçları…
Dünya Oto Cup da genç raketlerin zevkli maçları…

KKTF tesislerinde seyircisiz olarak devam eden DÜNYA OTO CUP da 10 yaşlar kategorilerinde oynanan grup karşılaşmaları ile diğer kategorilerdeki maçlarda zevkli mücadeleler ile mücadeleler devam ediyor. DÜNYA OTO CUP da oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve 17 Nisan Cumartesi gününün maç programı şöyle;

 

10 YAŞ KIZLAR - Round Robin

DANİELA AGAFONOVA - BEREN BAŞARAN    4/0 – 4/1

NEHİR GÜRSES - İREM ÖZEN    1/4 - 5/3 – 10/5

GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU - HURİYE ŞIK     0/4 – 0/4

VERA GAZİ - DENİZ ABDULLAHOĞLU    1/4 -1/4

BEREN ŞEREN - İLCEM SU MERTKAYA       W.O.

ELA HOCAOĞLU - NACİYE SELİN FARAÇOĞLU  5/3 – 4/2

MEYRA ESER - ZARİF DAYI     2/4 – 2/4

ELVİN AKŞAHİN - SERVET TEL      1/4 - 0/4

GİRNE UMUT YEREBAKAN - ENRA ÇAKARTAŞ   4/0 – 4/0

İREM ERENAY - MELİSA İLKBAHAR   4/5 – 0/4

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10 YAŞ ERKEKLER - Round Robin

ASIM ARAS ASTAN - YESSENZHAN URAZOV   4/0 – 4/0

MAKAN ORAN - ÖZDEMİR MUHTAROĞLU    4/1 – 4/0

ÇINAR ELMALI - EMİR EFE ORÇAN  4/1 – 4/0

DEVİN BEDEVİ - BARAN BAŞARAN    0/4 – 1/4

DENİZ HÜSEYİN ÖNEN - AREL SARIBAŞ  4/0 – 4/0

TİMUR SALİH BELİCAN - CAFER TOSUNOGLU

TOPRAK ATA CANDAN - KIVANÇ ÖZTUĞ     4/2 – 4/0

AYBERK TERZİ - TUĞRA İRFANOĞLU     W.O.

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12 YAŞ KIZLAR – Final

HURİYE ŞIK - ALMİRA AKŞAHİN    4/6 – 5/7

 

14 YAŞ KIZLAR - 1. Round

ALMİRA AKŞAHİN - EDA ŞEVKET  

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13+ BÜYÜK KADINLAR - 1. Round

SUZAN PAKAN - ÖZAY BARUTCU    6/7 - 4/6

SEVİLAY BARUTCU - ECEM AÇIKEL   1/6 – 0/6

AYŞEN ŞAH - MELİS MEVLİT  1/6 – 1/6

 

13+ BÜYÜK ERKEKLER - 1. Round

ERSEL KALFAOĞLU - IMAD AMER  2/6 – 3/6

 

30+ KARIŞIK ÇİFTLER – Yarı Final

HASAN GAZİOĞLU / İREM İLERİCİ - ORHUN DOĞASAL / ARZU ÇAĞIN SAMİOĞLU 7/5 – 6/1

 

30+ ÇİFT ERKEKLER – Çeyrek Final

METİN ŞÜKÜROĞLU / BURAK TÜRSOY - MEHMET SONAT / ÇAĞIN ÖZTENAY 1/6 – 1/6

 

50+ ERKEKLER – Çeyrek Final

JEAN CHRISTOHE SCHROTTER - AARON FLAMSON   2/6 – 2/6

 

 

 

DÜNYA OTO CUP 17 NİSAN CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI:

10 Yaş Kızlar – Round Robin,

 

10 Yaş Erkekler – Round Robin,

 

14 Yaş Kızlar – Çeyrek Final,

 

14 Yaş Erkekler – Çeyrek Final,

 

13+ Büyük Erkekler – 1. Raund,

 

13+ Büyük Çift Erkekler – 1. Raund,

 

30+ Çift Kadınlar – Round Robin,

 

30+ Çift Erkekler – Çeyrek Final,

 

50+ Çift Erkekler – Çeyrek Final.

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