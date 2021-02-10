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Dünya üzerinde dolaşımda olan corona virüslerinin toplamı bir kola kutusuna sığabilir

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Britanyalı matematikçinin hesabına göre şu an dünya üzerinde dolaşımda olan bütün corona virüsleri bir kola kutusuna sığabilir.
Dünya üzerinde dolaşımda olan corona virüslerinin toplamı bir kola kutusuna sığabilir

Bath Üniversitesi’nden matematik uzmanı Kit Yates dünyanın düzenini altüst eden Covid-19 salgının nedeni olan corona virüsünün kapladığı yeri hesaplamak için hastalık sayısını ve tahmini viral yükü kullandı.

Buradan yola çıkarak dünyada iki kentilyon (19 basamaklı sayı) virüs partikülü olduğu sonucuna vardı.

Yates, ortalama virüs çapını 100 nanometre olarak hesaplayarak virüsün hacmini buldu.

Virüs partiküllerinin bir araya dizildiğinde arada kalan boşlukları hesaba katınca dahi toplamın bir kola kutusundan (330 ml) az olacağı sonucuna vardı.

Yates “Geçen yıl boyunca bunca soruna, zorluğa ve can kaybına yol açan şeyin sadece birkaç lokmalık olduğunu düşünmek çok şaşırtıcı” dedi.

Covid-19 nedeniyle dünyada şimdiye kadar 2.34 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybederken 107 milyon vaka tespit edildi.

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