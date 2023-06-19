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Dünyanın en büyük iki ekonomisinden kritik görüşme

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Blinken görüşmede ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğini söyledi.
Dünyanın en büyük iki ekonomisinden kritik görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Çin’e yaptığı resmi ziyaret kapsamında Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı olan Blinken, dün Çinli mevkidaşı Çin Gang ile görüşmüştü. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Çinli bakan, görüşmede Çin-ABD ilişkilerinin diplomatik bağların kurulmasından bu yana en kötü noktada olduğuna dikkati çekerek Tayvan sorununun Çin'in en temel çıkarı olduğunu vurgulamıştı.

Blinken bugün de Çin lideri Şi'yle Büyük Halk Salonu'da bir araya geldi. Heyetler arası görüşmenin ardından iki isim kameralar önünde el sıkıştı.

‘TAYVAN’IN BAĞIMSIZLIĞINI DESTEKLEMİYORUZ’

Şi yaptığı açıklamada ABD'yle ilişkilerde yaşanan gelişmeden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Şi, ABD Başkanı Joe Biden'la geçen sene Endonezya'da yaptığı görüşmeye de değinerek “Bazı konularda anlaşma sağladık. Bu çok iyi” dedi.

Blinken da iki ülkenin iyi ilişkiler konusunda sorumluluğa sahip olduğunu, Çin'de yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti. ABD’li bakan, Çin’in bölgedeki eylemlerinden rahatsız olduklarını ancak ABD’nin Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemediğini ifade etti.

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