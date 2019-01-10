Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: KKTC kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) özel verileri çerçevesinde Henley & Partners tarafından açıklanan 199 ülkenin yer aldığı pasaport endeksinde bu yıl da zirvede Japonya var.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, Japonya pasaportuna sahip olanlar 190 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Japonya'nın ardından listenin ikinci sırasında 189 ülke ile Singapur ve Güney Kore bulunuyor. Üçüncülüğü 188 ülke ile Almanya ve Fransa vatandaşlarının aldığı sıralamada Danimarka, Finlandiya, İtalya ve İsveç 187 ülke ile dördüncülüğü paylaşıyor. Lüksemburg ve İspanya pasaportuna sahip olanlar ise 186 ülke ülkeye vize almadan seyahat edebiliyor. ABD 185 ülke ile 6'ncı sırada.

Listenin 52'nci sırasında ise Türkiye bulunuyor. Türkiye pasaportuna sahip olanlar 111 ülkeye vize almadan gidebiliyor.

Türkiye, geçen yıl 49. sıradaydı. KKTC doğal olarak listede yok