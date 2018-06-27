Dünyanın en iyi 10 çıplaklar plajı



Çıplaklar plajı ya da mayo giymenin tercihe bağlı olduğu plajlar, özgür plajlar, nüdistler plajı ya da doğacılar plajı… Mayo, şort ya da bikininizden kurtulup sadece en doğal giysiniz teninizle güneşin, kumun tadını çıkarabileceğiniz, çıplak teninizle suya dalabileceğiniz bu yerler herkese, özellikle utangaçlara göre olmadığı için dünya çapında bile çok sayıda değiller ama size var olan seçenekler arasından en çıplak ve en iyilerini Deviant World aracılığı ile seçtik. Gitmeden güneş kreminizi yanınıza almayı unutmayın!

1- Kırmızı Plaj, Girit, Yunanistan

Temiz suyu ve kızıla çalan kumları ile 300 metrelik Kırmızı Plaj Matala’dan yürüyerek 20 dakika uzaklıkta. Üstelik plajda mağaralar ve antik kalıntılar da bulunuyor. Mekan 1960’larda hippiler sayesinde popüler oldu, hâlâ da dünyanın en ünlü nüdist bölgelerinden biri.

2- Hidden Beach Resort, Riviera Maya, Meksika

45 denize sıfır süitten oluşan tatil köyünde çıplak yüzmek ve güneşlenmenin dışında çıplak yemek, içmek, dinlenmek de mümkün. Tamamen nüdistlere göre tasarlandığı için buraya 18 yaş altı misafir kabul edilmiyor. Çıplaklık serbest olsa da müşterilerin oturdukları zaman altlarına koymaları için bir havlu taşımaları gerekiyor.

3-Little Beach, Maui, Hawaii, ABD

Maui’deki Big Beach’inin yanındaki beyaz bir kumsala ve turkuaz rengi denize sahip Little Beach aslında yasal olarak bir çıplaklar plajı değil fakat pek çok turist burada özgürce çıplaklığını yaşayabiliyor.

4-Massarandupió Beach, Bahia, Brezilya

Brezilya’nın en ünlü çıplaklar plajı Praia do Pinho olsa da bizim önerimiz Massarandupió. 12 kilometrelik bir plajda sadece nüdistler için ayrılan 2 kilometrelik çıplaklar plajı doğallığın keyfini daha sakin bir şekilde sürmek isteyenleri bekliyor.

5- Centre Hélio Marin, Montalivet, Fransa

Kısa adıyla CHM, nüdist hareketin doğduğu yer. 1950’lerde dünyanın ilk nüdist tatil köyü olarak kurulan Fransa‘daki CHM, 1953’te Nüdistler Federasyonu’nun da kurulduğu yer oldu. Ailelere de açık olan bölgede müstakil kulübeler, karavan ve kamp alanları da bulunuyor. Tesiste havuz ve benzeri hizmetler olsa da hâlâ en popüler yeri çıplaklar plajı.

6-Haulover Beach, Bal Harbour, Florida, ABD

Miami’nin hemen kuzeyindeki Haulover Beach Florida’nın en iyi çıplak güneşlenme alanı. Yılda bir milyonu aşkın ziyaretçinin geldiği plaj ailelere de uygun. Sertifikalı cankurtaranlar, voleybol gibi grup aktiviteleri ve 750 metrelik beyaz kum şeridi sizi bekliyor.

7-Valalta, Rovinj, Hırvatistan

Valalta 1960’ların sonlarından bu yana en sevilen çıplaklar plajı ve nüdist kamp alanlarından biri. Deniz manzarasının yanında zeytin ağaçları ve üzüm bahçelerinin arasındaki konumuyla her açıdan huzur verici. 3 kilometrelik plaj hem kumlu hem de taşlı alanlara sahip.

8-Wreck Beach, Vancouver, Kanada

Adını uzunca bir süre bu kumsalda kalan gemi enkazından alan Wreck Beach Kanada’nın ilk ve tek devlet onaylı nüdist plajı. Vancouver’dan sadece 15 dakika uzaklıktaki 5 kilometre uzunluğundaki plaj sadece yürüyerek gezilebiliyor.

9-Cap d’Agde, Agde, Fransa

Cap d’Agde dünyaca ünlü bir nüdist tatil köyü. Bu küçük kasaba yaz ayları geldiğinde 40 binlik nüfusa ulaşıyor ve çıplaklık sadece sahilde kalmıyor yaşam alanlarına da taşınıyor. Yani burada çıplak olarak güneşlenmenin yanında, alışverişe çıkabilir, etrafı gezebilir ya da yemek yiyebilirsiniz.

10-Bellevue Beach, Klampenborg, Danimarka

Kabul ediyoruz söz konusu plaj olduğunda akla gelen ilk yer Danimarka değil fakat Kopenhag’dan sadece 10 kilometre uzaklıktaki 700 metrelik bu küçük sahil şeridi cennetten bir parça gibi. Yılda 500 milyon ziyaretçiyi ağırlayan plaj Danimarka’nın en popüleri.

