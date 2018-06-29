Dünya'nın Seks Haritası Çıkarıldı

En kolay eş bulabilenler nerede? En iyi sevişen millet kim? Sekste kim en kötü?

İngiliz basını ve bir grup bilim adamı tarafından yapılan seks alışkanlıkları araştırmasıyla toplumların seks ve cinsel yaşamları incelendi. Türkiye'nin yer almadığı araştırmaya göre Yeni Zelanda ve Avusturyalılar en kolay eş bulabilen toplum oldukları belirlenirken, en iyi sevişenlerin İspanyollar, en kötü olanlar ise Almanlar olarak belirlendi.

Ülkelere göre araştırma verileri:

ABD: Amerikan vari porno filmlerin %90'ı California'nın San Fernando Vadisi'nde çekilmektedir. Bu da California'nın porno cenneti olarak anılmasına neden olmuştur.

Almanya: Alman kadınlardan alınan verilere göre Alman erkekleri dünyanın en kötü sevişenleri ünvanını aldı. Kötü olmalarının tek nedeni ise iğrenç kokmaları olduğu tespit edilmiştir.

Avustralya: Sütyen satışları dikkate alınarak en büyük göğüslü kadınları Avustralya'da yaşadıkları tespit edilmiştir. Buna göre ülkedeki sütyen bedeni ortalaması 90 numara olarak tespit edilmiştir.

Avusturya: Dünyanın en çapkın erkekleri ünvanını alan Avusturyalı erkekler ortalama 29.3 kadına sahipler.

Brezilya: Dünya seks haritasına göre ortalama 30 dakikalık sevişme süreleri ile Brezilyalılar dünya ortalamasının üzerinde olmalarının yanı sıra dünya rekorununda sahipleridirler.

Endonezya: Pon adı ile yılda 7 kez düzenlenen tatillerde eşleri haricindeki bir Endonezyalı ile Java Dağlarına çıkan Endonezyalılar, tatile çıktıkları kadın ile 7 kez birlikte oldukları taktirde tüm dileklerinin gerçek olacağına inanıyorlar.

Fransa: Fransızların %41'i hayatlarında bir kez bile olsa seks partilerine katılıyor veya eş değişikliği farklı tatlar yaşamaya çalışıyorlar.

Hindistan: Ülkede telefon seksi çıktığında telefon hatları kilitlendi. Ücretli olan seks hatlarını aşırı derecede arayan Hintliler bu ücretlerin altından kalkamadılar ve birçoğu icralık oldu. Hükümet konu ile ilgili tedbir olarak hatların kapatılmasına karar verdi.

İngiltere: Ülkenin banliyösünde bulunan Upminster, porno film ve seks oyuncaklarına ülke geneline oranla 7.9 kat fazla para harcıyor.

İspanya: Bir internet sitesinin yapyığı ankete göre dünyanın en iyi sevişenleri İspanyol erkekleri olarak ilan edilmiştir.

İsrail: Ülkenin başkenti Tel Aviv'in diğer bir adın "Genelev Başkenti" dir.

İsveç: Kuzey ülkeleri arasında en güzel kadınları sahip olması ile kadınlar arası biseksüel ilişkinin en fazla görüldüğü ülkedir.

Japonya: Başkent Tokya "Fetişin Başkenti" olarak bilinir. Ayrıca 500 çiftin katılımıyla grup seks rekoru kırmıştır.

Tayland: Sevişme süresi ortalam 10 dakikadır ve bu dünyada en kısa sevişme süresi ortalaması anlamına gelir.

Yeni Zelanda: Rastgele cinsel ilişkide dünya birincisi olan Yeni Zelandalı kadınlar hayat boyu ortalama 20.4 eşe sahip olmaktadırlar.

Yunanistan: Bir prezervatif markası olan Durex'in yaptığı araştırmaya göre libidosu en yüksek millet ünvanını almışlardır. Ayrıca Yunanistan'ın Mykonos Adası "Seks Oyun Bahçesi" olarak dünyaya nam salmıştır.