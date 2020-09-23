Düzenli kahve içmenin faydaları

Eğer güne sıcacık bir kahve içmeden başlayamayanlardansanız, çok şanslınız! Yapılan araştırmalar sonucunda dozunda içilen kahvenin sağlık açısından pek çok yararı var!

Aşırı tüketildiğinde mide rahatsızlığı, yüksek tansiyon veya kalp hastalıklarını tetikleyebilen kahve, yakın zamanlara kadar fazla tüketilmemesi konusunda hep uyarılan bir içecekti. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar gösterdi ki kahve makul miktarlarda içildiği zaman hiç yabana atılamayacak yararları da var.

Kadınlarda depresyon riskini azaltır

Günde bir iki fincan kafeinli kahve içen kadınların hiç içmeyenlere göre depresyona girme riskinin daha az olduğu tespit edildi. Araştırmalar günde 2-3 fincan kahve içen kadınlarda depresyona girme ihtimalinin yüzde 15, 4 veya daha fazla içenlerde ise yüzde 20 azaldığını ortaya koyuyor.

Beyni korur

Son araştırmalar, kahvenin içindeki henüz ne olduğu belirlenemeyen bir şeyin alzheimer hastalığını önlediğini ortaya çıkartıyor. Günde 4 veya 5 fincan kahve tüketiminin, hastalığın oluşumunda rol oynayan beta amiloid birikimini azalttığı ve böylece alzheimera karşı bizi koruduğu tahmin ediliyor. Ayrıca beyin hücresi bağlantıları oluşturma ve yeni beyin nöronları yaratmada da rol oynuyor. Aynı zamanda kahve dikkatinizi ve konsantrasyon kabiliyetinizi artırıyor. Eğer şekerli kahve içerseniz kafein ve glikozu birlikte aldığınız için beyninizin belirli bölgeleri harekete geçyor ve beynininizin daha da aktif olmasnı sağlıyor. Ama eğer aç karnına kahve içerseniz bu etkilerin tam tersini görebilirsiniz.

Prostat kanseri riskini azaltır

Günde 6 fincan kahve, erkeklerin korkulu rüyası prostat kanserinin en tehlikeli türüne yakalanma riskini yüzde 60’a varan oranda düşürüyor. Araştırmacılara göre diğer prostat kanseri türlerinde de kahve yüzde 20 oranında riski düşürüyor.

En yaygın cilt kanserini önler

Kahvenin, dünyada en sık rastlanan cilt kanseri türü olan bazal hücreli Karsinom’u önleyici etkisi olduğu iddia ediliyor. Yapılan çalışmalar, günde 3 veya daha fazla kafeinli kahve içen kadınlarda bu hastalığa yakalanma riskinin yüzde 20, erkeklerde ise yüzde 9 oranında azaldığını ortaya koyuyor. Kafeinsiz kahve ise aynı koruyucu etkiye sahip değil.

Tip 2 diyabetten korur

Uzmanlar kahve tüketimi ile tip 2 şeker hastalığı arasında bağlantı kuruyor ve kahvenin bu hastalığa yakalanma riskini de azalttığını belirtiyorlar. 450 binden fazla denek üzerinde yapılan araştırmalara göre, günde içilen her ekstra kahve, tip 2 diyabet riskini yüzde 7 oranında azaltıyor.

Parkinson riskini azaltır

Günde birkaç fincan kahve içmenin Parkinson hastalığının gelişimini yüzde 25 oranında geriletebildiği de bu içecek hakkında olumlu bir diğer iddia. 125 bin kişi üzerinde yapılan çalışmalara göre, en uygun etkiyi elde etmek için günde 2 ya da 3 fincan kahve içmek ideal görünüyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Araştırmalara göre kahve tüketimi erken ölüm riskini azaltıyor. Yani ne kadar çok kahve içerseniz risk o kadar azalıyor diyebiliriz. Bunun sebebi ise kahvenin bağışıklık sisteminizi harekete geçirip onu daha sağlıklı ve güçlü bir hale sokması. Ayrıca kahve karaciğeriniz, kalbiniz ve sindirim sisteminiz için de çok yararlı. Unutmayın hazır kahveler sindirim sistemine zarar verdiği ve daha fazla kimyasal madde içerdiği için doğal olarak öğütülmüş taze kahve içmek daha sağlıklı!

Baş ağrısına iyi gelir

Doğal kahvenin içinde bulunan kafein baş ağrısını ve migreni tedavi edebilir. Ama ağrı kesicilerle kıyaslandığında ağrı kesicilerin daha etkili olduğu biliniyor.

Hafızayı güçlendirir

Kahveden alınan uyarıcılar sadece ruh halinizi değiştirmekle kalmaz aynı zamanda yaratıcılığınızı ve kısa süreli hafızanızı da geliştirir. Öğrendiğimiz tüm bilgiler ilk başta kısa süreli hafızamıza depolandığından ve yaklaşık bir saat sonra uzun süreli belleğimize aktarıldığından kahvenin yararı yadsınamaz.

Kilo vermenize yardımcı olur

Vücudunuzdaki leptin hormonunun seviyesi düşük olduğunda bedeniniz yağ depolamaya başlar bu da kilo almanıza neden olur. Ama kahve bedeninizdeki hormon seviyelerini yükseltir. Kahve bağımlısı insanların kilo almasının uzun sürmesinin ve yaptıkları egzersizlerin hızlı sonuç vermesinin sebebi de bu diyebiliriz.

Kabızlığı önler

Laktasif ve diüretik özelliğinden dolayı kahve kabızlığı önler, bağırsakları çalıştırır ve sık tuvalete çıkmayı sağlar.