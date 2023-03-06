ECB Başkanı Lagarde’dan net faiz mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, mart ayında yapılması planlanan faiz artışı ile ilgili net mesaj verdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ye göre ECB, martta faizleri yarım puan daha artırmaya hazırlanıyor.

El Correo gazetesine konuşan Lagarde, bu ayın sonunda ne olacağı sorusuna, “Faizleri 50 baz puan artırmamız çok muhtemel. Bu, son para politikası toplantımızda belirtilen bir karardı ve son günlerde gördüğümüz tüm rakamlar, bu faiz artırımının muhtemel olduğunu teyit ediyor” dedi.

FAİZDE ZİRVE NE OLACAK?

ECB’nin faizleri 50 baz puan artırması halinde banka geçtiğimiz temmuzdan bu yana yaptığı faizleri 350 baz puana çıkacak. 16 Mart’tan sonra ise bankanın ne yapacağı henüz belirsiz. Banka şubatta faizleri yüzde 3 seviyesine çıkarmıştı.

Bazı yetkililer mayısta da 50 baz puanlık bir zam daha gerekebileceğini düşünüyor. Yatırımcılar faizlerin yüzde 4’lük bir zirve yapacağını fiyatlıyor.

ÇEKİRDEN ENFLASYON ZİRVEDE

Euro bölgesinde enflasyon merkez bankasının yüzde 2’lik hedefinin dört katından fazla. Çekirdek enflasyon ise rekor düzeyde.

Euro Bölgesi'nde şubatta TÜFE aylık yüzde 0,8 artış gösterdi ve yıllık yüzde 8,5 olurken gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek TÜFE yüzde 5,6 ile rekor seviyeye çıktı.

ENFLASYONUN 2023’TE DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ

Lagarde röportajında, “Faizlerin ne kadar yükseleceğini size söyleyemem. Şu an olması gerekenden daha yüksek olacaklarını biliyorum ancak daha yapacak çok işimiz var çünkü zafer ilan edemiyoruz. İlerleme kaydediyoruz ancak daha yapacak işlerimiz var” dedi.

Lagarde, “Manşet enflasyonun 2023’te düşeceğine, çekirdek enflasyonun ise yakın vadede daha inatçı olacağına eminim” ifadelerine yer verdi.

BÜYÜME KONUUSNDA İYİMSER

Ekonomik durgunluk konusunda ise Lagarde, “2022’nin son çeyreğindeki durgunluğa kıyasla biraz daha iyi ekonomik büyüme bekliyorum. ECB’nin tahminleri 2023’te bir durgunluk içermiyor. Yıl boyunca pozitif büyüme ve artan ekonomik aktivite bekliyoruz. Ancak büyük bir belirsizlik olduğu doğru” dedi.