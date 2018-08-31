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Eden Projesi Dünyanın Dört bir Yanında Uluslararası Ortaklara Sahip

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Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Doç. Dr. Dr. Fuller, ziyareti sırasında Eden Projesi Akdeniz Biyom Sorumlusu Catherine Cutler ile resmi bir toplantı gerçekleştirdi.
Eden Projesi Dünyanın Dört bir Yanında Uluslararası Ortaklara Sahip

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Özden Fuller, İngiltere’nin Cornwall kentinde dünyanın çeşitli yerlerinden getirilen binlerce  bitki türünün toplandığı yapay biyom sergisi Eden Projesini ziyaret ederek resmi toplantılar gerçekleştirdi.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Doç. Dr. Dr. Fuller, ziyareti sırasında Eden Projesi Akdeniz Biyom Sorumlusu Catherine Cutler ile resmi bir toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantılar sonucunda, Yakın Doğu Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri, 2018-2019 Akademik yılı güz döneminden itibaren uygulamalı fidanlık stajlarını Eden Projesi'nde gerçekleştirebileceği belirtildi. Öğrenciler aynı zamanda bahçecilik biliminde yeni teknikleri de öğrenebilecekler.

 

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Özde Özden Fuller Doç. Dr. Fuller, en az 2.72 CGPA başarı derecesine sahip olan ve iyi derecede İngilizce bilen öğrencilerin bu ziyaret için Bölüm Başkanlığı’na başvuru yapabileceklerini açıkladı. Doç. Dr. Özge Özden Fuller; "Eden yaklaşık 500 kişi çalıştırıyor ve 300 kişiye de gönüllü olma fırsatı sunuyor. 2001 yılında halka açıldığından beri, 18 milyonu aşkın ziyaretçiyi cezbeden ve yerel ekonomiye 1,7 milyar sterlin katkısıyla Cornwall'da ekonomik bir rönesansa ilham kaynağı olmuştur” dedi.

 

Eden atölyelerinin öğrencileri fikirlere meydan okumaya, yeni açılımları keşfetmeye ve farklı gelecekleri hayal etmeye teşvik ederken konuları hayata geçirdiğini ifade eden Doç. Dr. Fuller, eğitim programlarının ağırlıklı olarak lisans ve lisansüstü eğitim gören üniversite öğrencileri için uygun olduğunu, Bilim: Yaşam, Çevre, Bahçıvanlık, Sürdürülebilirlik: İklim Değişikliği, Küresel Yönetişim, Davranış Değişimi konularını kapsadığını sözlerine ekledi.

 

 7 bin 253 Bitki Projesini Barındırıyor…

Tropikal Biyom serasının 15590 m2'lik bir alana sahip ve kubbel’ sera modeline sahip olduğunu aktaran Doç. Dr. Özge Özden Fuller, ziyaretçilerin alanda yükselen kauçuk bitkileri, muz ve bambu bitkilerini yoğunlukla gözleyebileceklerini söyledi. Seranın en yüksek noktasının 50 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 1200 türü barındırmakta olduğunu belirten Doç. Dr. Fuller, Akdeniz Biyomu’nun ise sadece 6540 m2 olmasına rağmen oldukça yüksek sayıda bitki biyoçeşitliliğine (1100 bitki türü) sahip olduğunu vurguladı. Dünyanın en güzel botanik parklarından birisi olan “Eden Project”  botanik parkında günümüzde 500'den fazla kişinin çalıştığını dile getiren Doç. Dr.  Fuller, Eden Projesi toplam 7253 bitki türü ve alttürü barındırdığını, topraktan çıkan ve hem tropikal hem de Akdeniz iklimini yansıtan iki biyomdan oluşan çok büyük ölçütlerde sera komplekslerine sahip olduğunu anlattı.

 

Doğal Dünyaya Bağlılığı Artırmak Hedefleniyor…

Eden Projesinin misyonuna ilişkin bilgilerde aktaran Doç. Dr. Fuller, doğal dünyaya olan bağımlılığımızı araştırmak, bu anlayışı insanların yaşadıkları yerdeki dönüşümleri gerçekleştirmeye teşvik etmek ve büyük bir geleceğin hepimiz için neye benzeyebileceğine dair gerçekten ciddi sorular sormaya çalışmak olduğunu belirtti.

 

Eden Projesi Dünyanın Dört bir Yanında Uluslararası Ortaklara Sahip

Eden Projesi yöneticileri dünyanın farklı bölgelerinde yeni Eden Projeleri şekillendirmek ve kurmak için çeşitli uluslararası ortaklarla birlikte çalışıyorlar. Şu anda Çin'de üç proje geliştiriliyor. Projelerden biri de Eden Qingdao. Bu proje, su temasını ve suyun dünyadaki yaşam için önemini keşfedecek. Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey İrlanda, ABD'de benzer projeleri var.

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