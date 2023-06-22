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Edin Dzeko 2 yıllığına Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe, Bosna Hersekli oyuncu Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Edin Dzeko 2 yıllığına Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'yla yıllık 4 milyon 200 bin avro ücret karşılığında 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Yıldız futbolcu, iki yılda toplam 8.4 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, transfer açıklamasının ardından Dzeko'nun tanıtım videosunu yayınladı. Videoda Fenerbahçe taraftarlarına seslenen yıldız futbolcu, Hande Yener'in "Beni Sev" şarkısını da seslendirdi.

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