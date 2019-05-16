Ekonomik Örgütler bir an önce hükümeti kurun açıklaması yaptı

İşte o açıklama;

Ülkemizin içinden geçmekte olduğu dönemin zorluklarını yakından bilen ve yaşayan iş insanlarının örgütleri olarak, hükümet oluşumu ile ilgili gelişmeleri yakından izliyoruz. Yeni hükümet oluşumu ile ilgili sürecin uzaması, ekonomik ve sosyal sorunların derinleşmesine neden olacak ve çözüm için ödememiz gereken bedeli büyütecektir.

Ekonomik örgütler olarak, siyasi partilerimizi hükümet sorununa sorumlulukla yaklaşmaya ve hükümet kurma çalışmalarını en erken zamanda sonlandırmaya çağırırız. Daha önceki hükümetlerde olduğu gibi kurulacak olan hükümet ile her türlü işbirliğini yaparak toplumsal sorunların çözümlenmesi için katkı yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyumuzla paylaşırız.

EKONOMİK ÖRGÜTLER PALTFORMU

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası , Kıbrıs Türk İnşaat Müteahitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği