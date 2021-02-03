Ekonomik Paket açıklandı!

1. 2020'den kalan 2 bin TL'lik ücret destekleri 5 Şubat 2021'de ödenecek.

2. Sigorta prim desteği 31.12.2020 kayıtları esas alınarak en fazla 10 çalışanı olan işletmeler için işveren payı tamamı ödenecek.

3. Kapalı işletme çalışanlarına 1.500 TL ödenecek.

Yeni Borçlanma Desteği:

İşveren ilk yılı ödemesiz 4 yıl vadeli %15 faizle 100 Bin TL kredi, 20 bin TL iş yeri kira kredisi.

Ekonomik Destek Paketi, bu dönemde özellikle reel sektöre katkı sağlayarak, ayakta durabilmesini amaçlıyor.

2020 yılından kalan 1500 TL’lik ve 2000 TL’lik destekler toplamı olan 33 milyon TL 5 şubat 2021 tarihinde ödenecek.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

2020 yılında yaklaşık 60 bin çalışan için verilen sigorta prim desteği 2021 yılı şubat ayından geçerli olmak üzere Haziran 2021 ‘ e kadar yine en az 60 bin kişiyi kapsayacak şekilde aşağıda belirtilen şartlarda uygulanacaktır .

Prim destekleri 31 aralık 2020 tarihli sosyal sigorta kayıtları esas alınarak işletmelerin %84üne denk gelen ve en fazla 10 çalışanı olan işletmeler için daha önce uygulandığı şekilde sigorta primi işveren hissesinin tamamı ödenecek.

11-20 çalışanı olan işletmeler için sigorta primi işveren hissesinin %50 si ödenecek 21 ve üzeri çalışanı olan işletmeler için sigorta primi işveren hissesinin %30 ödenecek.

Kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanan dönemde en fazla etkilenen işletmelerin çalışanına aylık en fazla 1500 tl olacak şekilde destek ödemesi yapılacak

SOSYAL YARDIM ALANLARA İLAVE%15

Yeni uygulama olarak sosyal yardım alanlara 2021 Şubat Mart Nisan aylarında yüzde 10.65 hayat pahalılığına ilave yüzde 15 yardım verilecek. Engellilere ise yüzde 10 verilecek.

KREDİ PAKETLERİ AÇIKLANDI

Daha önce kredi fonlarından yararlanmayan turizm taşımacıları için 15 milyon TL, küçük esnaf, tarımcılara 115 milyon TL olmak üzere toplam 120 milyon TL kredi paketi uygulanacak.

Vakıflar İdaresi işyerleri kira bedellerinde her ay düzenli ödenmesi kaydıyla yüzde 25 indirim yapılacak.

Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında pozitif vaka temaslıların karantinada kaldıkları sürece kendilerine karantina ödemesi verilecektir.

Elektrik desteği, 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında devam ettirilecek.

Her bir işletmeye 120 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak, bu tutarın 100 bin TL’si amaca bakılmaksızın yani sigorta veya ihtiyat sandığı borcu olup olmadığına bakılmaksızın kullanılabilecek.

Sokağa çıkma yasağı uzatıldı!