  • BIST 8240
  • Altın 1655.015
  • Dolar 27.4169
  • Euro 28.896
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATatar, bugün siyasi parti temsilcileriyle görüşecek

Ekonomiye güven arttı

» »
Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,3 yükselerek 95,4 değerini aldı.
Ekonomiye güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta 94,1 iken eylülde yüzde 1,3 artışla 95,4'e çıktı.

Geçen aya göre eylülde tüketici güven endeksi yüzde 5,1 yükselişle 71,5, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,5 artarak 105,1, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 azalışla 113, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3 artışla 117,7, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1 artışla 88,3 değerini aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beklenen ödeme yapıldı28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:41
  • Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:17
  • Brent petrolün varili haftaya yükselişle başladı28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:05
  • KKTC'de benzine okkalı zam!17 Ağustos 2023 Perşembe 13:41
  • Brent petrol fiyatında son durum...17 Ağustos 2023 Perşembe 11:34
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu Toplandı12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:03
  • Brent petrol fiyatlarında son durum...12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:51
  • Sanayi Odası asgari ücretle ilgili beklentilerini açıkladı12 Temmuz 2023 Çarşamba 09:53
  • ''Orta sınıf'' giderek dibe vuruyor11 Temmuz 2023 Salı 10:36
  • New York Fed Başkanı'ndan daha fazla artış sinyali06 Temmuz 2023 Perşembe 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti