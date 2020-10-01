EL-SEN Lefkoşa'da Grev yapacak!

Bugün (01.10.2020 Perşembe) El-Sen Yönetim Kurulu’ nun almış olduğu karar doğrultusunda 01.10.2020 saat 16:30’ dan, 02.10.2020, saat 16:30’ a, kadar Lefkoşa Bölge Amirliği Tesis Şubesinde Uyarı Grevi kararı almıştır.
Kamuoyuna Duyurulur
Bugün (01.10.2020 Perşembe) El-Sen Yönetim Kurulu’ nun almış olduğu karar doğrultusunda 01.10.2020 saat 16:30’ dan, 02.10.2020, saat 16:30’ a, kadar Lefkoşa Bölge Amirliği Tesis Şubesinde Uyarı Grevi kararı almıştır.
Kamuoyuna Duyurulur
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