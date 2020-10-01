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EL-SEN Lefkoşa'da Grev yapacak!

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EL-SEN Lefkoşa'da grev yapacaklarını açıkladı
EL-SEN Lefkoşa'da Grev yapacak!

   Bugün (01.10.2020 Perşembe) El-Sen Yönetim Kurulu’ nun almış olduğu karar doğrultusunda 01.10.2020 saat 16:30’ dan, 02.10.2020, saat 16:30’ a, kadar Lefkoşa Bölge Amirliği Tesis Şubesinde Uyarı Grevi kararı almıştır.

   Kamuoyuna Duyurulur

         

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