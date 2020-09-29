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El-Sen Teknecik’te eylem yaptı

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El-Sen Teknecik’te eylem yaptı
El-Sen Teknecik’te eylem yaptı

KIB-TEK’te örgütlü EL-SEN, jeneratörlerin bakım ve onarımları yapılmadığı ve her an elektriksiz kalınabileceği gerekçesiyle Teknecik Santrali önünde Sendikal Platform’dan temsilcilerin de katılımıyla eylem ve basın açıklaması yaptı.

 

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